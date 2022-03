Un mes de la reapertura del ocio nocturno: "La gente ha vuelto a la discoteca con ganas de salir, beber, desfasar y sentirse libre"

Tras dos años de travesía en el desierto, el ocio nocturno disfruta -por fin- de días de gloria. Las principales discotecas de Zaragoza cuelgan el cartel de ‘completo’ todos los fines de semana con miles de jóvenes dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Cuando se cumple un mes de la reapertura, ni los exámenes, ni las fiestas de paso de ecuador ni el mes de febrero -tradicionalmente bastante flojo para el sector- han frenado las ganas de disfrutar de la noche zaragozana.

Las principales discotecas completan su aforo los viernes, los sábados y, a veces, también los jueves. En algunos casos, los locales ya están ‘llenos’ antes de abrir, ya que las entradas se ponen a la venta de forma anticipada y se agotan varios días antes. “Está siendo un gran mes de febrero, se ve que los clientes tienen ganas. La gente de más de 25 años, que antes tenía un poco más miedo, ahora está volviendo a los bares y a las discotecas”, cuenta Alberto Campuzano, portavoz de las empresas del sector.

Muchos de estos locales sacan a la venta sus entradas varios días antes a través de una misma aplicación de móvil. Nyxell centraliza este servicio, con entradas agotadas varios días antes de cada fiesta. “Las entradas para los jueves se acaban el martes o el miércoles, y el miércoles o jueves ya no quedan para ir el viernes y el sábado”, comenta Asier Isasi, CEO de la empresa.

Este joven empresario detecta “muchas ganas” entre los clientes, lo que hace que sean “noches muy fuertes” en cuanto a volumen de trabajo. Como novedad, detecta que hay “mucha demanda para los pubs de primera copa”, que también venden entradas de forma anticipada para que los clientes tengan su espacio reservado y asegurado.

En las discotecas más exitosas, las sensaciones de este primer mes tras la reapertura no pueden ser más positivas. “La gente ha respondido desde el primer día muy bien. Notamos menos miedo, hay personas que hasta ahora no venían, pero que ahora ya normalizan la situación”, cuenta David Hervás, encargado de Hïde Club, en la avenida de César Augusto. En su caso, venden de forma anticipada algo menos de la mitad de las entradas, así que ahora detectan que hay gente que entra en la discoteca “mucho más pronto” por el miedo a quedarse fuera. “Antes venían más tarde de otros bares, o de hacer botellón… ahora no, ahora vienen mucho más pronto”, señala.

Santiago Sánchez Castaño, propietario del Mamanucca -en la calle Azoque- observa que la gente ha vuelto al local durante el mes de febrero “con ganas de salir, beber, desfasar y sentirse libre”. “Se nota mucho que la gente joven ha estado parada dos años, y ahora lo intentan recuperar. Es una locura, es como si viviésemos en un diciembre continuo”, afirma en referencia a uno de los mejores meses para la hostelería zaragozana. “Antes había meses malos y buenos, pero ahora la gente quiere recuperar el tiempo perdido y todos los meses son buenos”, señala Sánchez.

En su discoteca, las 400 entradas de aforo se venden de forma anticipada, por lo que no se puede entrar si no se ha comprado una varios días antes. Este viento favorable está permitiendo a los locales “recuperar las pérdidas acumuladas”, apunta el propietario del Mamanucca, tras dos años acumulando deudas. En su caso, detecta una clientela “muy joven”, que casi no había salido hasta ahora por culpa de la pandemia. Además, observa que hay una generación “que se han perdido”, en referencia a los jóvenes de 28 a 30 años, que a la vuelta de la pandemia “ya han entrado en la fase de salir poco o nada, tener más responsabilidades familiares”.

Ahora, lo único que espera el sector es no tener que volver a dar marcha atrás. “Sería inviable volver a las restricciones”, señala Campuzano. "Como tengamos una recaída nos acaban de matar, sería insostenible", coincide Sánchez. Además, el representante del sector alerta del problema de “inseguridad” que se vive a determinadas horas, con peleas y robos a las puertas de las discotecas. “Sabemos que la Policía Nacional y la Policía Local están haciendo un esfuerzo, pero hay que hacer algo porque esto es un problema”, advierte Campuzano.