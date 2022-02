Posible explicación química de la muerte de la mujer de Santa Fe, que sigue en investigación

Un triste suceso, acaecido este miércoles 16 de febrero en una residencia de ancianos en Santa Fe (Zaragoza), derivó en el fallecimiento por quemaduras incompatibles con la vida de una mujer de 77 años. La mujer, que había salido a fumar un cigarrillo al exterior del edificio, murió al no poder superar las lesiones ocasionadas por el contacto del cigarrillo que fumaba con su pelo, en el que se había rociado abundante laca. El fuego se extendió rápidamente, ocasionándole quemaduras importantes en el 60 por ciento de su cuerpo; los esfuerzos de los trabajadores de la residencia, que trataron de extinguir el fuego con rapidez, y la asistencia posterior en el hospital Miguel Servet no pudo evitar el terrible desenlace. Aunque en principio se asoció el accidente a que estaba usando oxígeno líquido en el momento del accidente, fuentes de la residencia negaron este particular. El trágico accidente está siendo investigado por la Benemérita que serán quienes determinarán las causas de la combustión.

Más información Trágico suceso en Santa Fe: una mujer muere al quemarse con un cigarrillo mientras usaba oxígeno en una residencia

Los riesgos de combustión con el uso de oxígeno líquido

El uso de oxígeno líquido comporta una serie de riesgos que deben tenerse muy en cuenta para evitar situaciones de riesgo. Por desgracia, la pandemia de la covid-19 ha multiplicado las necesidades de su uso, debido a que el virus afecta principalmente a las vías respiratorias. El asunto es que con materiales inflamables el oxígeno permite y acelera la combustión. El grado de incompatibilidad de los materiales con el oxígeno depende de las condiciones de presión de utilización del gas, pero el riesgo de inflamación en presencia de oxígeno está asociado a las materias altamente combustibles, como todas las de naturaleza grasa (aceites, lubricantes, aerosoles) y las materias orgánicas, desde tejidos a madera, papel o plásticos que pueden inflamarse al entrar en contacto con el oxígeno.

El riesgo puede ser de combustión súbita, o por una chispa. Además, hay que tener en cuenta otro factor, y es la saturación de la ropa por exposición prolongada al oxígeno, lo que hace que el riesgo permanezca a pesar de no estar usando directamente el oxígeno en el momento de la combustión accidental. Si la ropa se satura de oxígeno hay que alejarse de la fuente de oxígeno líquido y de los lugares que presenten riesgos de inflamación, además de quitarse dicha ropa. El oxígeno mantiene y aviva la combustión de muchos materiales cuando su concentración en el aire es del 21%, pero a medida que dicha concentración va aumentando, los materiales arden más intensamente, y por encima del 25%, la situación se vuelve peligrosa, pudiendo alcanzar la reacción de combustión un carácter explosivo. También puede darse la llamada compresión adiabática, que tiene lugar sin intercambio de calor con el exterior de la botella de oxígeno; puede dar lugar a incendios y explosiones en conducciones de oxígeno, al elevarse la temperatura.

Por otro lado, este oxígeno líquido que alivia casos agudos de insuficiencia respiratoria debe usarse el menor tiempo posible, y controlarse mediante el análisis de los gases en la sangre arterial, además de medir con regularidad la concentración de oxígeno inhalado. Su uso inadecuado puede ocasionar apnea, y en altas concentraciones puede conducir a pequeños colapsos en el pulmón y lesiones en el oído interno.

Los riesgos de combustión con el uso de la laca

Los aerosoles para el cabello están hechos principalmente de agentes sintéticos como el acetato de vinilo y los acrilatos. En muchos casos, la laca contiene contiene productos químicos que depositan minerales en las raíces del cabello para endurecerlo. En el etiquetado del producto alerta de su peligrosidad al considerarse "altamente infamable".