Un deportista surfea en la Fuente de la Hispanidad de la plaza del Pilar de Zaragoza

Este miércoles, 9 de febrero, el skimboarder profesional holandés Adrien Raza visitaba la capital aragonesa, donde aprovechaba para filmar uno de sus aclamados vídeos de redes sociales en los que aparece surfeando en lugares insólitos. En este caso, el escenario elegido ha sido la Fuente de la Hispanidad de la plaza del Pilar de Zaragoza.

El vídeo, en el que también aparece la conocida torre de la iglesia de San Juan Bautista de los Panetes de Zaragoza, superaba las 130.000 visualizaciones durante las primeras horas de su publicación, con más de 12.000 me gusta y decenas de comentarios en la red social de Instagram.

Acostumbrado a poner a prueba sus habilidades en lagos, playas y fuentes públicas de todo el mundo, el deportista de 26 años demostraba sus habilidades sobre la tabla, aunque, en esta ocasión, acababa cayendo al agua. “Generalmente, soy bastante calculador al evaluar si puedo o no hacer algo en un skimboard. Tan pronto como subí está pendiente, me di cuenta de que el aterrizaje en el agua me daría aproximadamente un metro de holgura antes de tener que volver a subir el bordillo ¡No tenía idea de lo que sucedería!”, bromeaba en su publicación.

Sin embargo, acto seguido el cuatro veces campeón europeo de esta disciplina deportiva, se justificaba afirmando que el emplazamiento zaragozano “era demasiado genial para perdérselo”. Así pues, al más puro estilo ‘Jackass’, como él mismo explica, el joven no dudaba en precipitarse por la pendiente de la emblemática fuente.

Aunque se trata de un deporte relativamente joven, a medio camino entre el skateboarding y el surfing y el cual se practica principalmente en playas y lagos, el skimboard continúa ganando adeptos por todo el mundo. Otra de las peculiaridades de esta modalidad es que se practica en aguas poco profundas y no implica la presencia de oleaje.