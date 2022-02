Discreta celebración de Santa Águeda marcada por las medidas anticovid

La iglesia del Portillo de Zaragoza se ha vuelto a convertir esta mañana en el epicentro de celebración de Santa Águeda en la capital aragonesa. Sin descanso y en horario continuado (de 8.00 de la mañana a 21.00 de la noche), cientos de personas hacen fila para pedir por la salud de los pechos y la normalidad de los partos, si bien este 2022 no se están produciendo aglomeraciones como en años anteriores. De hecho, la parroquia advirtió esta semana de que "en todo momento se guardarán las medidas socio sanitarias pertinentes (uso de mascarilla, distancia de seguridad,…) y la veneración de la reliquia se hará a distancia", como también ha sucedido ya en las pasadas celebraciones de San Blas o San Valero.

En el interior de la parroquia se conserva y se venera un trocito del cráneo de la santa, que -según cuentan- llegó a la capital aragonesa de la mano de Carlos V. Los fieles habitualmente se acercan a besar el relicario -una urna de plata-, que suele limpiarse con un pañito cada vez que pasa un nuevo visitante. Este año, no obstante, se ha eliminado esta tradición con motivo de la crisis sanitaria y los fieles pueden ver la urna pero no tocarla. Lo que no ha faltado, como es tradición en Santa Águeda, han sido los puestos de venta de dulces a las puertas de la iglesia, donde se despachaban a buen ritmo 'teticas' de nata y chocolate.

La parroquia del Portillo ha solicitado que se participe en esta celebración "de forma escalonada y responsable", y que se atiendan las indicaciones de las personas encargadas para la organización de las visitas al templo.

Hoy se están celebrando cinco misas, en las que recuerda que "es una buena ocasión para seguir reivindicando los derechos de las mujeres y para denunciar las desigualdades, los abusos y las injusticias que sufren cada día", se ha podido escuchar en una de las homilías. También se han recogido las palabras del papa Francisco relativas a su deseo de que haya “muchas mujeres en la responsabilidad pastoral, en el acompañamiento espiritual de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica”.