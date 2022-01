Vecinos de Valdespartera recogen firmas para conseguir un carril bici que una los colegios del barrio

Un grupo de vecinos del barrio de Valdespartera ha comenzado una petición en change.org bajo el título ‘Carril bici para los colegios de Valdespartera’ para pedir un carril bici que conecte los cuatro centros educativos que hay entre las calles Isla del Tesoro y Mago de Oz (CPI Soledad Puértolas, CPI Valdespartera III, CPEI Montecanal y IES Valdespartera) con el carril bici ya existente en la avenida de Séptimo Arte y la avenida de Casablanca.

El objetivo es que, tanto padres como alumnos puedan acceder a los colegios de una manera saludable, fomentando una movilidad sostenible y segura en el barrio. La recogida online de firmas se puso en marcha después de Navidad y cuenta ya con más de 300 firmas.

Una de las impulsoras de esta petición, Ana Sarasa, es usuaria de carril bici desde hace muchos años y cree que Zaragoza es “una ciudad muy cómoda para ir en bicicleta porque en general es bastante plana, ciudad idónea para usarla”. Por ello, quiere fomentar con su hijo el uso de esta forma de movilidad. Sarasa explica que van al colegio en bicicleta todos los días. “Él tiene cinco años y tiene su propia bici y yo en la mía llevo a mi hija de dos años, así vamos todos los días al colegio”. Pero explica que desde que pacificaron las vías del barrio el verano pasado, la única forma que tiene de ir en bicicleta es por la acera.

“Quitaron un carril y pusieron más aparcamientos, dejando un carril único y ahí no podemos circular bicis, coches, patinetes… Como adulta sí lo veo como solución pero con niños es inviable”, expone esta vecina.

Sarasa, que también pertenece al Grupo de Medioambiente de Distrito Sur, apunta que “este es un barrio tan joven lleno de niños, así que este es un momento para poner carril bici para que puedan ir a los colegios.” Una iniciativa que también es importante para “fomentar la bicicleta como forma de ejercicio y de cuidar el medio ambiente”.

Eduardo Lasuén es otro de los vecinos que ha impulsado esta petición en change.org. Lleva a sus hijos al CPI Soledad Puértolas y denuncia que “no hay ninguna opción de ir a los colegios en bici con seguridad”.

Lamenta que se multe a “chavales que van en bici por la acera para ir al instituto porque la calle pacificada va en la otra dirección”. Él lleva a sus hijos también en bicicleta, como Sarasa, y asegura que no tienen por dónde ir. “Yo como adulto no tengo problema en ir con la bici por la calzada, pero con mi hijo no me voy a meter ahí cuando, además, los coches a veces van a toda pastilla”, explica. Es por ello que hace unos meses lo comentó con varios padres y tras las navidades lanzaron esta recogida de firmas que difundieron por grupos de whatsapp y por redes sociales y que les ha llevado a recibir mucho apoyo. Asimismo, resalta el apoyo del Grupo de Medioambiente y las AMPAS.

En la petición que han lanzado, estos vecinos destacan que en la actualidad se encuentran con la única opción de circular en calles pacificadas de un solo sentido junto a vehículos motorizados, “una vía poco segura para circular en bicicleta con niños de infantil/primaria”. Lanzan la siguiente pregunta: “¿Te imaginas ir en bici con tu hijo de 5 años por una carretera compartiendo espacio con coches que te adelantan sin distancia de seguridad y, en ocasiones, sin respetar los límites de velocidad?”

“En el barrio disponemos de calles anchas y con espacio suficiente para construir un carril bici con una mínima inversión. Solicitamos que esta petición se incluya en el proyecto de creación de ciclovías, sostenido con Fondos Europeos de Reconstrucción. Además, es una oportunidad de oro para inculcar en los más pequeños una movilidad más sostenible. Muchos de los niños que van en bicicleta hoy, lo seguirán haciendo, fomentando un futuro más saludable y sostenible”, recogen en la petición.

Lasuén expone que no buscan una cifra en concreto de firmas, lo que quieren es poder reunirse con la Junta de Distrito para poder tratar esta cuestión presentando las firmas “para que se vea que hay un apoyo, un respaldo social detrás”, añade.