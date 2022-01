Los vecinos de Montañana, tres años a la espera de biblioteca

Los vecinos de Montañana llevan tres años esperando a tener su nueva biblioteca. Un proyecto que fue aprobado en el convenio entre la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza 2017-2021 y que, sin embargo, todavía no se ha comenzado.

“Se nos dijo el año pasado que se sacaría a licitación y en septiembre ya se habían terminado pliegos, pero faltaba algún informe. Ahora lo que nos dicen es que hay que esperar a que se aprueben los presupuestos de 2022”, explica la alcaldesa de este barrio rural, Cristina Vargas.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Urdan de Montañana, María Luisa López, denuncia que esta situación es “sangrante”. “Los vecinos de los barrios rurales nos sentimos ciudadanos de tercera y, en nuestro caso concreto, todo son trabas y problemas”.

“Ha habido que modificar el proyecto porque estaba infradotado -apuntan desde el consistorio de la capital zaragozana-ya que los 80.000 euros previstos al principio eran insuficientes para esta actuación”. Estiman que finalmente saldrá a licitación por alrededor de 250.000 euros, lo que permitirá que la nueva biblioteca sea “digna y con buenas instalaciones”. La inversión está incluida en el convenio de Barrios Rurales con la DPZ y está en tramitación, se espera que a lo largo de este año se pueda licitar.

La biblioteca vieja de Montañana, ya cerrada. Heraldo

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que la anterior biblioteca de Montañana se cerró porque estaba en “malas condiciones y se decidió que no podía continuar con ese servicio por higiene y seguridad”. Algo en lo que, recuerdan, coincidía también la alcaldía del barrio. “La instalación era tan mala que la gente no iba, no se utilizaba prácticamente”, exponen estas fuentes que recuerdan que se puso en marcha el servicio de Bibliobús como “solución temporal” hasta que se construyera la nueva biblioteca.

Vargas, sin embargo, expone que como solución temporal el Bibliobús está bien, pero se trata de un servicio “insuficiente” para una población de más de 3.000 habitantes. También cuenta que recibe quejas por parte de los vecinos porque los libros de los que dispone “son anticuados”.

López, por su parte, asegura que “los libros están pasados, no hay novedades” y “si queremos algún título en particular no nos lo traen, un servicio que sí tienen las bibliotecas”. En Montañana tampoco hay librerías.

La alcaldesa de Montañana hace hincapié en que “aquí hay mucha gente joven que necesita una biblioteca, así que conforme me lo han pedido, les he ido habilitando diferentes sitios para poder estudiar”. La futura biblioteca se construirá en la planta baja de la actual ludoteca, frente al colegio, una zona “que está muy bien para los alumnos”, por eso Vargas espera “que se agilicen los trámites cuanto antes para empezar la construcción”.

Más reivindicaciones

María Luisa López recalca que desde la asociación que preside consideran que “Montañana es el barrio rural que menos servicios tiene: no tenemos ni piscinas, ni pabellón municipal, ni centro cívico, ni biblioteca, solo tenemos ludoteca, centro de mayores y pabellón deportivo”. Un hecho que considera injusto cuando “hay barrios pequeños que tienen de todo”. “El abandono de este barrio es que no lo entiendo”, añade López.