Montañana arreglará parte de uno de sus caminos más transitados

La Unidad de Conservación del Medio Natural del Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza adecuará y mejorará un tramo de un camino que conduce al barrio de Montañana desde la salida de la carretera Z-40 hacia Torre de los Ajos. Desde el ayuntamiento explican que esta es “una actuación muy demandada” ya que esta es una vía muy transitada. Formando parte del Anillo Verde, es “muy utilizada por ciclistas y peatones, pero también por vehículos”, exponen, “ya que tiene entrada y salida directa desde la Z-40, y a través de esta se puede acceder hasta el Centro de Formación Río Gállego y al campo de futbol”.

Concretamente, se adecuará la parte de este camino que va desde el entronque con la vía de servicio de la Z-40, hasta el paso que cruza bajo las vías del ferrocarril. El plazo de presentación de ofertas termina mañana, y el presupuesto para la licitación de esta mejora es de 18.150 euros, IVA incluido. Los trabajos tendrán que realizarse en el plazo de un mes desde la adjudicación del contrato. Los pliegos dejan también abierta la posibilidad de que los licitadores mejoren el precio, y destinar el importe sobrante a ampliar el tramo de actuación, mejorando también la salida del paso bajo las vías del tren, dirección hacia Torre de los Ajos.

La alcaldesa de Montañana, Cristina Vargas, explica que este camino “de tierra y que transcurre junto al río”, es muy transitado. “Si no pasan 200 coches al día, no pasa ninguno”, asegura. Por eso, cuenta que el suelo, de tierra, no dura más de dos meses en buen estado. “Se crean agujeros, pero no podemos asfaltar porque es perjudicial”, añade, por lo que para esta obra se utilizará un material ecológico. Con este tipo de material “ya se realizó un trozo de 50 o 100 metros, pero muy estrecho, por lo que ahora ha quedado “un bordillo” en los márgenes, concluye.

Este es uno de los tramos que se mejorará, donde se colocará pavimento ecológico de 15 centímetros de espesor, con la ayuda equipos de maquinaria para extenderlo y mediante una técnica de estabilización con Hidrasolid 50 y sellado superficial. La empresa responsable tendrá que dejar el camino “totalmente terminado, incluso con un posterior sellado con polímero ecológico y cortes transversales de junta de dilatación”, informan desde el Ayuntamiento de Zaragoza. El otro recorrido que se mejorará llegará hasta la solera del puente del ferrocarril. En este tramo se realizará “un ripado de la plataforma existente, regularización y rasanteo del plano de fundación, incluyendo las pendientes o cunetas para evitar la afección del agua de lluvia. Además, se añadirá una capa de 20 centímetros de zahorra artificial. El presupuesto para este trabajo deberá incluir el extendido, rasanteo, riego a humedad óptima y compactación de esta zahorra.

Desde Montañana, Vargas, explica que hace tiempo que buscaban esta mejora, debido a que el frecuente uso de esta vía hace “que se estropee muy pronto”, y esperan que quede “un poquito mejor”. “Lo ideal sería hacer el camino entero”, asegura, pero expone que “este material ecológico es muy caro”, por lo que una obra menor no puede cubrirlo todo. “Por eso intentaremos arreglar cada año un poco más, y así podemos ir viendo qué resultado da este material”, comenta. La alcaldesa cuenta que también ha solicitado un contador “para conocer realmente la afluencia de vehículos” que existe.