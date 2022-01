Iker Jiménez envía ánimos a una de las pastelerías más icónicas de Zaragoza

La icónica Pastelería Nava lleva endulzando a los zaragozanos desde hace más de 40 años. Aunque cuenta con gran variedad de productos es conocida por la elaboración de su roscón, especialmente en el día de la llegada de los Reyes Magos.

La pastelería ubicada en en el barrio San José no pasa por su mejor momento ya que Rubén Madrigal, uno de sus maestros pasteleros, se encuentra ingresado por covid-19. A lo que el presentador de programa 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ha querido mostrar en redes sociales un mensaje de ánimo al zaragozano.

Jiménez ha publicado en Twitter una fotografía de algunos de los producto de este comercio acompañado de un pequeño texto: "El gran Rubén de Pastelería Nava está ingresado por covid con neumonía bilateral", anunciaba. "Es un maestro que ha endulzado a miles de personas con sus brevas y demás maravillas. Un artesano entregado a su labor", explicaba el presentador. Con un pequeño guiño de su programa: "Estoy seguro que ahora necesita del afecto de los milenarios. ¡Ánimo Ruben!".

El gran Ruben de @PasteleriaNava está ingresado por covid con neumonía bilateral. Es un maestro que ha endulzado a miles de personas con sus brevas y demás maravillas. Un artesano entregado a su labor.

— Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2022

Rubén ha agradecido el mensaje del presentador también a través de las redes sociales. "Muchas gracias Iker, no sabes lo que está significado para mí tus palabras de apoyo y las que me están dando en estos días tan difíciles todos los que me conocen", respondía Madrigal. "Esto es duro y más en vísperas del Roscón de Reyes que no puedo estar ayudando a la familia. Muchísimas gracias de corazón", lamentaba el pastelero.

De nuevo el presentador ha respondido haciendo mención a todo su equipo: "La Familia Milenaria te ayudará a su forma". Acompañado de una nueva muestra de ánimo y cariño: "Quedan muchas brevas por hacer para dar alegría a muchos. Ya verás cómo todo va bien. Abrazo enorme!!!", publicaba el presentador.