El barómetro de Zaragoza sitúa al PP como primera fuerza y a Vox en tercera posición

El PP sería el partido más votado si se celebrasen en estos momentos las elecciones municipales en Zaragoza. Así lo refleja el sondeo electoral del barómetro de servicios públicos, y que refleja que un 18,4% apoyaría al grupo popular. Sin embargo, la formación pierde un 2,7% respecto a la anterior encuesta, correspondiente a los primeros seis meses del año, cuando obtuvo un 21,1%.

En segundo lugar se situaría el PSOE con un 12,1%, también con una ligera disminución del 0,8%, mientras que Vox sería la tercera fuerza y pasa del 5,2% al 5,8%. Por detrás aparecen Podemos (2,9%), ZEC (2,2%) y Ciudadanos, que en solo seis meses pasaría de un 3,1% a un 1,5%. CHA se quedaría con un 1%, mientras que el PAR se quedaría con un porcentaje mínimo del 0,1%. No obstante, son muchos los encuestados que no contestaron a la pregunta, un 38%, y además otro 9,2% aseguraron que no participarían en las elecciones.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el sondeo arroja porcentajes de voto directo en bruto, por lo que no tiene en cuenta a los indecisos ni tampoco pondera el recuerdo de voto o la simpatía. Por otro lado, los encuestados puntuaron la actuación política del alcalde, Jorge Azcón, de estos últimos meses con un 6,52, similar a la última vez.

Está por encima de la valoración que recibe su propio equipo de gobierno (6,23) y el resto de grupos políticos. El PP logra un 5,5, el PSOE un 4,97, Cs un 4,36, ZEC un 4,27, Vox un 3,83 y Podemos un 3,43. En la escala ideológica, siendo el 10 la extrema derecha y el 0 la extrema izquierda, los ciudadanos se colocan en el 5,5.

El barómetro, elaborado por la Fundación DFA ha necesitado 2.025 encuestas telefónicas. El sondeo se llevó a cabo entre el 27 de octubre y el 29 de noviembre, y evaluó la opinión de los ciudadanos sobre los servicios públicos.