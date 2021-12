El colectivo LGTB+ exige a la sociedad que cierre el paso a los discursos de odio

El frío no fue obstáculo para que unas doscientas personas se concentraran este sábado en la calle Fita, a las puertas del bar Urano, recientemente atacado por una cuadrilla de jóvenes que lanzaron botellas e hirieron al portero al grito de "maricones de mierda" y "sidosos". Con discursos y aplausos de apoyo tanto al agredido como a otros jóvenes que durante el puente de la Constitución fueron asaltados (a uno le rompieron varios dientes), los asistentes reivindicaron su derecho a estar en la calle, a divertirse y a relacionarse sin miedo.

"Estamos cansadas de tener que sufrir esta violencia, de ir con miles de ojos por la calle cuando vamos a gimnasios o cualquier sitio público y que por nuestra apariencia discordante con los cánones de belleza nos discriminen nos miren y señalen", manifestó uno de los jóvenes que se dirigió a los presentes con un megáfono que pasó de mano en mano de todo aquel que tuvo algo que decir.

Todos defendieron el derecho a "una opción sin discriminación ni violencia para todos por igual". El representante de Towanda reclamó el "derecho" a que las "fuerzas de seguridad y quienes trabajan en la justicia a recibir formación con perspectiva de diversidad afectivo sexual".

Añadió que para que las "amenazas" contra la diversidad no existan se necesitan "más recursos" para que la "educación inclusiva afectiva y sexual" llegue a todas partes, y que el profesorado y la gente que trabaja con la juventud tengan "tiempo y medios para su trabajo". "Más recursos públicos para educación producen más igualdad de derechos para todo el mundo. Porque si no hay inclusión más gente joven desatendida significa más pandillas buscando gente más vulnerable a la que atacar", destacó.

Recordó que la mejor vía para defender sus derechos también en el ocio es que "toda la sociedad cierre el paso a los discursos de odio y desprecio de la ultraderecha, a su lgtbfobia, su racismo y su odio a la gente pobre".

A la concentración acudieron la concejala de ZEC, Luisa Broto, y el de Podemos, Fernando Rivarés, así como el exalcalde de Alfamén, Alejandro Gil. "Vengo a decir que somos visibles por fin y tenemos derecho a salir, a divertirnos como cualquier otra persona", afirmó Gil. Subrayó que en estos momentos era importante apoyar también al colectivo de la hostelería que lo están pasando "tremendamente mal con la pandemia", y no se puede permitir que se sientan atacados por nadie y en su propio negocio.

Igualmente, una transexual colombiana intervino para contar que sentía temor a salir a la calle y a ser golpeada y animó a los presentes a no consentir que se puedan dar casos como en Latinoamérica y otros países donde la homosexualidad está penalizada y la comunidad trans es perseguida y asesinada.

Una exhibición de baile Vogue, creado en EE. UU. por mujeres transexuales racializadas, cerró el acto reivindicativo.

La Policía detiene a dos menores relacionados con los ataques

Por su parte, la investigación abierta por la Policía Nacional para identificar y detener a los autores de la agresión al portero del bar Urano (de ambiente LGTB+) y el robo con violencia sufrido por dos jóvenes que estaban abrazados en un portal se ha saldado, por el momento, con la detención de dos menores de edad. Los agentes continúan con las gestiones para localizar al resto del grupo que participó en los delitos. Ambas agresiones se produjeron entre el 4 y el 8 de diciembre pasados, pero ya había habido otros incidentes previos a finales de noviembre.

Los ataques comenzaron cuando se empezaron a congregar en la calle grupos de jóvenes, algunos ya relacionados con la delincuencia, que hacen botellón y que tienen en común la ‘lgtbfobia’ subyacente, como señala Pepe Paz, del colectivo Towanda. "Han estado en otras zonas y ahora en esta. Si no existiera una víctima propiciatoria que fuera el colectivo lgtbi elegirían otra zona. Pero buscan amedrentar al vulnerable y se aprovechan de que el chaval igual no va a decir lo que le ha pasado o no se va a atrever a denunciar".