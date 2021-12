Una exposición celebra el 50 aniversario de la Asociación de Vecinos de Oliver

Este año 2021, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver Aragón celebra los 50 años de su fundación y con ese motivo han organizado la muestra ‘50 años con Oliver. Exposición de la historia del movimiento vecinal en el Barrio Oliver 1971-2021’, que se podrá ver desde este sábado hasta finales de año en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola de Oliver (c/ Antonio Leyva 87).

La exposición se inaugura este sábado a las 19.30 y se podrá visitar hasta final de año, en horario de 9 a 20.30.

“Lo que vemos es un recorrido breve a través de revistas, fotografías, notas de prensa, cartelería y todo tipo de documentos de estos años de trayectoria de la asociación”, resume el presidente de la asociación, Manuel Clavero.

Medio siglo es un buen momento para hacer balance de lo conseguido y si bien las reivindicaciones iniciales estaban centradas en el transporte, la seguridad, la limpieza, la traída del agua y el vertido, estas han ido seguidas por otras movilizaciones, como las realizadas por el ensanche de la calle Leyva; contra la droga a finales de los años 80; por el Parque de Oliver; a favor de mejores condiciones de vida y contra el abandono del barrio por las instituciones; la oposición a la construcción de viviendas sociales a mitad de los 90, la oposición a la planta de REASA, o por la puesta en funcionamiento de los servicios públicos de los que carecía el barrio.

Tal y como recuerda el presidente de la asociación, la historia de esta entidad “comienza en diciembre de 1970 con la comunicación de la Delegación de Familias de que se aprueban los estatutos de constitución de lo que entonces se denominaba Asociación de Cabezas de Familia del Barrio Oliver”. En la exposición puede verse material documental desde esta década.

“En el año 1974 se reivindicó mucho el tema del transporte y eso llevó a que la asociación fuese suspendida de actividades por parte del Gobierno Civil, como una sanción administrativa”, recuerda Clavero quien explica que la asociación nació en los últimos años del franquismo como una forma de reivindicar las necesidades del barrio y la participación de la gente.

Manifestación de 1990 por la mejora del barrio Oliver. Heraldo

También “se pueden ver todas las revistas que se editaban en los 70 y se aprecia cómo ese boletín va cambiando a lo largo del tiempo”, explica Clavero. Destaca que “también hay una muestra de las camisetas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años”.

Otra parte de la exposición está dedicada a las movilizaciones que han llevado a cabo los vecinos para reivindicar mejoras en el barrio. También hay un bloque temático sobre el parque de Oliver donde “recogemos el trabajo de participación que se hizo para conseguir el parque para que lo disfrutásemos los vecinos”, señala Clavero. También encontrará el visitante información sobre las diferentes campañas de limpieza o de reivindicación que han realizado desde la asociación. Incluso hay espacio para los estudios: “Mostramos estudios y trabajos elaborados por la asociación relacionados con servicios para personas mayores o el Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario del Barrio Oliver”, detalla el presidente.

La exposición recoge documentos sobre la historia del movimiento vecinal en el barrio Oliver Heraldo

“En la asociación siempre hemos apostado por la elaboración de propuestas y fruto de eso fue que durante un tiempo la AVV hizo posible que se pusiese en marcha el centro de tiempo libre del barrio, el centro sociolaboral, servicios que había en otros barrios y que nosotros no teníamos”, señala Clavero.

Recuerda, asimismo, que el trabajo de la asociación no ha quedado solo circunscrito a reivindicaciones y proyectos para el barrio, sino que han apoyado las marchas antiglobalización, el NO a la OTAN, manifestaciones contra el terrorismo y el NO a la Guerra; o contra el Trasvase del Ebro; y también proyectos de solidaridad con Nicaragua y El Salvador.

Insiste el presidente de la asociación en que “siempre se ha planteado la participación de los vecinos en la mejora de su entorno como algo necesario. Sin esa participación no se habrían conseguido todos estos logros”.