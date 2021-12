Los comercios de Las Fuentes se llenan de buenos deseos para 2022

“Que suba el Real Zaragoza a primera y no baje”, “Que se acabe la pandemia”, “Que no me duela la espalda”… Los comercios de Las Fuentes se están llenando con los buenos deseos de los vecinos del barrio gracias a la campaña Árbol de los Deseos, llevada a cabo entre la Asociación de Comerciantes Yo Compro en Las Fuentes, la Asociación Vecinal del barrio y la Junta de Distrito.

Este es el primer año en el que se pone en marcha esta iniciativa que consiste en que los establecimientos adheridos a la asociación colocan un árbol de Navidad en su local y ponen a disposición de los clientes tarjetas en las que pueden escribir sus deseos para 2022 y colgarlos. La campaña estará activa hasta el día 31 de diciembre cuando se recogerán todas las tarjetas y se sortearán entre los participantes tres vales de 200 euros para gastar en los comercios del barrio.

“La campaña va fenomenal. Hay mensajes de todo tipo, incluso te ríes con algunos”, señala Aurora Sachez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Yo Compro en Las Fuentes y propietaria de Modas Aurora Sánchez. Asegura sentirse “contenta” porque la gente “participa con mucha ilusión”. Cada día participan más establecimientos en la campaña ya que actualmente son más de 40 en la asociación, desde mercerías y tiendas de ropa hasta peluquerías pasando por carpinteros, electricistas, tiendas de alimentación…

Los comercios del barrio se siguen viendo afectados por la crisis derivada de la pandemia incluso “muchos comerciantes nos hemos endeudado para salir adelante”, comenta Sachez. “Al final la situación está mal para todos y por ello hay que hacer iniciativas para que la gente participe y los vecinos se involucren en comprar en el barrio”, apunta.

Por su parte, José Ramón González, presidente de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, recalca que “es importante que sigamos haciendo barrio, que nos apoyemos entre nosotros” y recuerda que “los comerciantes del barrio tienen un papel importante en la vertebración de la sociedad del barrio”.

Las Fuentes pone en marcha diversas iniciativas para fomentar la compra en los comercios de proximidad L.L.M.

"Es un momento de reconversión"

José Ramón González asegura que desde el inicio de la pandemia “el comercio se ha resentido mucho y si vas dando un paseo por el barrio ves todas las tiendas que han ido cerrando” y señala que este “es un momento de reconversión”. Apunta a que es “difícil competir” con las grandes superficies y las campañas de grandes ofertas que llevan a cabo en estas fechas, por lo que “ahora es un momento de adaptación importante”. Aun así, admite que los pequeños comercios se ven con pocas posibilidades de competir porque es una competición muy desigual”.

Para Sachez esa batalla “ya está perdida” y apuesta por cambiar la mentalidad: “Somos pequeños, sí, pero si trabajamos en equipo nos podemos ayudar entre todos”. En este sentido, González apuesta por destacar que el comercio de barrio “crea vertebración, red y tejido dentro del barrio y muchas veces los vecinos no somos conscientes de que la mejor forma de apoyar al barrio es comprar en el comercio del barrio”.

También cree que los ciudadanos deberían pensar que a lo mejor “no es tan importante un pequeño ahorro de dinero” sino que se compre en el barrio porque “eso se reinvierte en la vertebración social”. Señala también como punto a favor que “la atención de nuestros comerciantes es excepcional, conocen nuestros intereses, son cercanos, nos aconsejan, podemos acercarnos a ellos con algo que hemos comprado mientras que en grandes superficies la impersonalidad a veces puede impedir que ejerzamos nuestros derechos como consumidores”.

Otras iniciativas navideñas

Además del Árbol de los Deseos, los comercios de Las Fuentes colocarán en los próximos días -previsiblemente la semana que viene- sus ya tradicionales buzones para que los niños envíen sus misivas a los Reyes Magos. Las cartas las podrán traer los niños escritas desde casa o escribirlas en los papeles que prepararán a tal efecto en los propios establecimientos. "Sortearemos algún vale también. Entre todas las cartas recibidas daremos un vale de 50 euros", explica Aurora Sánchez.

El fin de semana del 11 y 12 de diciembre en el Matadero se llevará a cabo un mercadillo navideño donde también se colocará un árbol para que la gente siga sumando sus deseos para 2022.