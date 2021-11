Delirium, un síndrome común en ancianos hospitalizados que asusta a las familias: "Es reversible y se puede prevenir"

1

Adormecimiento y confusión

Entre otras situaciones, los expertos recomiendan estar atentos a determinados síntomas que pueden dar la voz de alarma y evitar un episodio agudo de delirium. "Si vas a hablar con el paciente, no hace falta ser demasiado experto para ver que tras sufrir un cuadro de este tipo está confuso, obnubilado, quizás un poco adormilado... Si le preguntas con más detalle a ver si se entera de lo que está pasando a su alrededor te das cuenta de que está muy desorientado y muchas veces no sabe ni por qué ha llegado al hospital", explica el doctor Lobo, quien subraya que en los casos más extremos, el paciente no conoce a la familia ni el entorno.