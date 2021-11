Puerto Venecia lanza su particular 'first dates' con motivo del Día del Soltero

El Día del Soltero o 'Singles Day' está a la vuelta de la esquina y para celebrarlo, Puerto Venecia se ha propuesto ayudar a todo aquel que lo desee a encontrar a su media naranja. Con motivo de esta celebración de origen chino, el centro comercial de Zaragoza ha organizado citas a ciegas al más puro estilo 'First Dates' para que varias parejas puedan conocerse mientras disfrutan de un plan en los restaurantes del complejo comercial y de ocio.

El 'Singles Day', festividad de origen asiático, se celebra cada año el 11 de noviembre (11/11) en contraposición a la festividad de San Valentín, ya que, en la cultura china, el número '1' simbolizaa una persona sola.

Los encuentros tendrán lugar del 11 al 14 de noviembre, en horario de mañana y de tarde. Quienes quieran participar deberán de registrarse en la plataforma de citas de Puerto Venecia antes del 9 de noviembre, y cumplimentar un formulario de compatibilidad señalando sus preferencias, su edad o sus aficiones, entre otras cosas, además del día y la hora en la que deseen tener su cita.

De esta manera, los 'cupidos' de Puerto Venecia harán la combinación perfecta buscando a los candidatos que mejor se ajusten para que juntos puedan disfrutar de una comida o una cena en compañía de otro soltero.

Una vez inscritos, el centro comercial se pondrá en contacto con los participantes para indicarles cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro. Tras la cita, todos los que compartan su vivencia, recibirán una sorpresa.

Además de las citas a ciegas, el 'Singles Day' se completará con el evento 'It's a Match!', puesto en marcha por Puerto Venecia y Click and Plan para personas que quieran hacer una quedada en la coctelería Anubis el jueves 11 de noviembre a las 20.00. Se trata de una reunión en la que un centenar de personas -solteras o no-, podrán conocer gente nueva a través de divertidos juegos mientras disfrutan de un cóctel gratuito. Inscribirse no tiene ningún coste y puede hacerse desde la aplicación de Click and Plan.