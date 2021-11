Cinco detenidos en una batalla campal a botellazos en la calle de María Lostal

Cinco jóvenes de entre 20 y 31 años fueron detenidos el pasado fin de semana tras protagonizar una batalla campal a botellazos en la céntrica calle de María Lostal de Zaragoza, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron a las 6.45 de la madrugada del sábado, cuando varios vecinos alertaron a la policía de que se estaba produciendo en el lugar "una pelea entre más de diez jóvenes" que tiraban botellas.

"Nada más llegar la patrulla a la calle, los viandantes requieren a los agentes y les avisan de que se está produciendo una riña y que parte de los implicados se habían trasladado al parque Miraflores", informan los agentes.

Según consta en el parte de la Policía Nacional, a las 6.45 del pasado día 30 se produjeron varias llamadas de vecinos de la zona que alertaban de lo ocurrido, y al llegar al lugar, los agentes se encontraron a dos de ellos tendidos en el suelo, mientras otros tres seguían pegándose con botellas y cinturones.

Uno de los detenidos, que sufría lesiones y golpes en la cara, fue interceptado en el Camino de las Torres, mientras que el agresor había huido al parque Miraflores.

Según atestados, la pelea se originó en Maria Lostal y acabó en este parque de la ciudad. "Varios testigos que intentaron mediar recibieron también algún golpe", señalan los agentes, que acudieron al lugar en un vehículo camuflado de la Policía Nacional.

Esta patrulla encontró a otros cuatro de los detenidos en el Parque, y ambos fueron reconocidos por otro de los implicados.

Todos ellos fueron trasladados al hospital para recibir asistencia sanitaria, si bien ninguno sufrió lesiones graves.

De los cinco detenidos, H. A. N. M., J. V B., C. B., B. E. E. B. y K. A. C. A., cuatro no tenían antecedentes penales, mientras que a uno de ellos, el de 31 años, le consta una denuncia por malos tratos.