PP-Cs elimina los recargos del 50% en las tarifas a los no empadronados de Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza, en manos de PP y Cs, se ha reunido este lunes para aprobar los precios públicos que regirán durante el año 2022. La principal decisión es la de eliminar el recargo del 50% que se aplicaba a los usuarios no empadronados en diversos servicios municipales: abonos de piscinas, escuelas infantiles, escuelas artísticas y Universidad Popular. Por otro lado, se amplía la franja de exenciones por nivel de ingresos en las escuelas infantiles: a partir de ahora, las familias con una renta mensual inferior a 314 euros por miembro de la unidad familiar no tendrán que pagar.

La decisión de los no empadronados acaba con un recargo que fue muy polémico cuando se puso en marcha en la etapa de gobierno del PSOE, y que incluso había suscitado quejas ante el Justicia de Aragón. En las piscinas municipales, cuyo precio queda congelado, los no empadronados no tenían acceso además a descuentos por nivel de ingresos, discapacidad, pertenencia a familia numerosa o por otras circunstancias. Fuentes municipales explicaron que "Zaragoza es capital de Aragón y aquí llega mucha gente a trabajar, estudiar o por ocio que genera riqueza", por lo que era preciso eliminar ese recargo.

Todo eso se elimina ahora, tanto para los abonos de piscinas de verano como para los anuales en piscinas climatizadas o balnearios urbanos. Además de la cuestión de los no empadronados y la congelación de tarifas, se añade una novedad: los deportistas de alto nivel, que así estén reconocidos por el Consejo Superior de Deportes o por la DGA, no tendrán que pagar para sus entrenamientos individuales en las instalaciones deportivas municipales.

Respecto a las escuelas infantiles, la propuesta del gobierno suprime un artículo que habilitaba un máximo de 200 exenciones, incluyendo la concesión de medias becas equivalentes al 50% de la cuota. Esto se sustituye por una nueva fórmula por la que la exención llega a todas las familias con una renta inferior a 314 euros al mes por persona. El Ayuntamiento ha informado de que hasta ahora unas 100 familias se beneficiaban de esta bonificación, cifra que ahora pasara a unas 200. Por encima de esa cantidad, la cuota sube por tramos, con ligeros incrementos de 1 a 3 euros respecto a los precios actuales.

El gobierno PP-Cs actualiza los precios públicos de la ayuda a domicilio, que no suben, pero se adecuan a la regulación autonómica. Se amplía a 250 euros el umbral de ingresos mensuales para que los jubilados accedan a la tarifa especial de la Universidad Popular. Las escuelas artísticas no incrementan los precios de la matrícula.