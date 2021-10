Bomberos de la DPZ se forman para localizar personas con imágenes de drones

Más de 120 bomberos de la Diputación de Zaragoza han realizado una formación para localizar a personas desaparecidas a través de imágenes de alta resolución capturadas por drones, un sistema de trabajo virtual pionero creado en 2017 por el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) que pretende detectar e identificar cualquier indicio que permita la localización del desaparecido.

Esta nueva metodología de búsqueda virtual, que ya se ha utilizado en tres búsquedas reales en Zaidín, Caspe y Calatorao, cuenta con la colaboración de bomberos de todos los SPEI de Aragón y con la participación de la Universidad de Zaragoza y el CPIFP Corona de Aragón, estos últimos dentro del proyecto europeo Safed.

Así, bomberos de todos estos servicios trabajan en red desde diferentes puntos del territorio revisando imágenes de muy alta resolución capturadas con drones con el principal objetivo de encontrar cualquier pista de la persona que se busca, tal y como informa la DPZ.

Según explica el oficial del SPEI de la Diputación José Luis Calvete, el sistema permite revisar una gran cantidad de fotografías aéreas de una gran extensión de terreno en muy poco tiempo y de forma rápida gracias a una organización colaborativa a través de la red de buscadores virtuales de Aragón, en la que participan más de setenta profesionales de toda la comunidad.

Durante las jornadas se acompañó al alumnado en todo el proceso de registro y acceso a la aplicación web VC_SAR, que permite gestionar de forma automatizada y eficiente todo el flujo de trabajo de la búsqueda virtual, y que se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Además se hizo hincapié en las funcionalidades de uso que incorpora la app para facilitar la detección y registro de los indicios que puedan llevar a la localización de los desaparecidos. Estas sesiones teóricas se acompañaron de varios ejercicios prácticos donde se ponían a disposición de los analistas un conjunto de entre 500 y 1.000 imágenes aéreas en las que debían localizar diferentes elementos o indicios como unas zapatillas, un peluche o un maniquí.

24 horas al día

Para analizar y revisar las imágenes, los bomberos participantes se organizaron y coordinaron en la Red de Buscadores Virtuales de Aragón, con lo que se asegura una capacidad de respuesta y detección las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

El grupo de trabajo, formado por personal de bomberos de la DPZ y de la Universidad de Zaragoza, está en continua investigación para implementar mejoras de manera continua.

“Esta búsqueda virtual tiene la ventaja de que no requiere estar físicamente sobre el terreno para buscar indicios que lleven a la localización de la persona desaparecida, lo que hace que las labores no se vean afectadas por la llegada de la noche ni por el empeoramiento del tiempo, y los buscadores no tienen que exponerse a las inclemencias meteorológicas”, subraya Calvete.

Este nuevo sistema de búsqueda también puede resultar muy útil para la intervención en grandes catástrofes. Por ejemplo, en la fase de evaluación de daños en inundaciones, riadas o terremotos, permitiría, además de localizar a personas desaparecidas, identificar daños en infraestructuras, en redes de comunicaciones o en viviendas de los afectados, entre otros, según dichas fuentes.