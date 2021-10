Un aparatoso incendio en la calle María Moliner de Zaragoza afecta a tres pisos

Un incendio en la calle María Moliner de Zaragoza, 18, ha afectado a tres pisos del mismo bloque. Al parecer, ha explotado un aparato en el exterior de un balcón, según relatan los vecinos. En principio, no parece que haya heridos según fuentes cercanas al suceso.

La calle se ha cortado al tráfico durante más de media hora y varios viandantes han ayudado a desalojar el edificio afectado, además de la terraza de un bar que estaba situada justo debajo del inmueble.

Según informa el jefe de intervención de bomberos, Alejandro Loire, las causas del fuego por el momento son desconocidas. No ha habido que lamentar daños personales pero se ha ocasionado pánico entre los vecinos porque había aerosoles que han provocado llamas y estruendo acústico. Se han provocado daños en el piso inmediato inferior en la terraza, quemando varios enseres. Había tres personas que han resultado ilesas y se han confinado inmediatamente en el piso sin sufrir daños mientras se realizaban las labores de extinción.

"Hemos oído una explosión y ha empezado a caer ceniza pero hasta que hemos salido del bar no hemos visto las llamas", ha dicho uno de los testigos. Además, relatan que los bomberos de Zaragoza han acudido muy rápidamente para sofocar el incendio. "Los bomberos han llegado enseguida y han actuado muy rápido", ha dicho uno de los clientes del bar 'Mobydick', situado debajo del edificio afectado

"Estaba en casa cuando he escuchado un estruendo y al asomarme he visto el fuego. He salido corriendo en pijama a la calle y, cuando he bajado, ya estaba llegando la policía", ha detallado la vecina del 6ºG del mismo bloque.

Después de la llegada de la Policía Local y los bomberos, los vecinos y viandantes se han acumulado en el exterior de la casa afectada, muchos de ellos confusos. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.