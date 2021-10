Dos años buscando a un abogado para juzgarlo por una presunta estafa de 76.000 € en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza lleva casi dos años tratando de localizar a un abogado para el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión por la supuesta estafa de la que fue víctima uno de sus clientes. En concreto, el propietario de una importante armería de la capital aragonesa que le reclama más de 76.000 euros y eleva la petición de cárcel a once años. Como profesional del derecho, el encausado parece haberse valido de todos sus resortes para no sentarse hasta ahora en el banquillo. Y aunque el juicio ha sido señalado ya en dos ocasiones, la última ayer, el letrado, que se representa a sí mismo, no ha acudido a ninguna. Sobre él pesan ya hasta tres órdenes de busca y captura por esta y otras dos causas.

De lo que la Fiscalía acusa al abogado de Reus Guillermo P. F. y a Luis P. T., un supuesto compinche que también se hacía pasar por letrado sin serlo, es de engañar al propietario de la armería durante casi cuatro años. Porque el denunciante depositó su confianza en ellos y les encomendó todos sus asuntos legales, adelantándoles importantes cantidades en concepto de provisión de fondos y pagando sin excusa cada minuta y hoja de gastos que le requerían.

Sin embargo, según mantienen tanto el ministerio público como la acusación particular, que ejerce Carmina Mayor, lo que hicieron los investigados fue apoderarse del dinero sin llevar a cabo ninguna gestión. Tal proceder, dicen, no solo afectó a la situación económica del cliente –«Ha estado a punto de cerrar su negocio por todo esto», aseguró ayer su abogada–, sino también a sus causas judiciales, que él creía al día cuando en realidad estaban desatendidas. El segundo encausado, al que también se atribuye un delito de intrusismo por hacerse pasar por abogado, ha comparecido cada vez que se ha señalado el juicio.Pero exigió ayer el aplazamiento de la vista para «no dar ventaja al fugado».