Este es el himno oficial de Interpeñas Zaragoza

La Federación de Asociaciones Culturales y Recreativas Interpeñas Zaragoza ya tiene himno propio. La terraza del Acuario de la capital aragonesa ha sido el escenario este martes de la puesta de largo de melodía, que ha sido interpretada por sus creadores, Los Artistas del Gremio, con la colaboración de la jotera Pilar Flores, y de José Antonio Gil Casajús al trombón y Roberto Gómez con la trompeta.

Eva Cerdán, presidenta de Interpeñas, ha indicado que, a partir de ahora, “el himno sonará en todos los actos oficiales" a la vez que ha agradecido a sus compositores el "excelente trabajo que han realizado para componer este tema" que representa al colectivo.

En el acto han asistido, entre otros, Paloma Espinosa, concejala delegada de Educación, Mayores, Familia y Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza del PP; Alfonso Mendoza, concejal delegado de Interior de Consistorio del PP; Lola Ranera, concejala y portavoz del PSOE; Jorge Eseverri, alcalde de Casetas; Daniel Gimeno y Natalia Campos, de la Fundación La Caridad, y representantes de las Peñas que componen la Federación.

Ángel Mógica Compaired y Miguel Ángel Laita son los autores de la letra, con música compuesta por Alejandro Burges. La producción de la canción, con ritmo festivo, ha sido a cargo de Roberto Carlos Laita y Víctor Mateo.

Himno de Interpeñas

Viva Interpeñas…. VIVA!

Si te da lo mismo el perder o el ganar,

si lo bailas todo cuando llega el Pilar.

Vente con nosotros pues hay celebrar:

Hoy nos vamos a juntar.



Cuando escuches las charangas sonar

Saca la casaca es un día especial

Vente con nosotros pues hay que celebrar:

Hoy nos vamos a juntar



Una vez más nos vamos a juntar

Si tú quieres unirte, aquí tienes tu hogar

Y resurgir con rasmia y con pasión,

gritando Interpeñas con el corazón.

¡Interpeñas!



Jueves lardero longaniza y al pan

Para carnaval prepararemos disfraz

El 5 de marzo nos volvemos a ver

No hay más tiempo que perder



Siempre atentos a donde hay que ayudar

los peñistas nunca van a fallar

Somos Zaragoza, somos Aragón

tenemos alma de león.



Una vez más nos vamos a juntar

Si tú quieres unirte, aquí tienes tu hogar

Y resurgir con rasmia y con pasión,

gritando Interpeñas con el corazón.

¡Interpeñas!



Y tú que has venido de fuera

Si te vienes pa zaragoza

No temas si arrasan las hordas

Son peñas gozando de veras



Verás qué grande es la acogida

Con sonrisa y carantoña

Te daremos la bienvenida

a Interpeñas Zaragoza



Una vez más nos vamos a juntar

Si tú quieres unirte, aquí tienes tu hogar

Y resurgir con rasmia y con pasión,

gritando Interpeñas con el corazón.

