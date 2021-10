Condenado por arrojar tóxicos de un laboratorio junto al depósito de agua de El Burgo

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado al empresario Roberto M. T. a 15 meses de prisión y una multa de 2.880 euros por un delito ecológico. En concreto, por hacerse cargo de la limpieza de un antiguo laboratorio ubicado en Pinseque cuando no tenía autorización como gestor de residuos y ordenar que arrojaran material contaminante en el Canal Imperial de Aragón, junto al depósito de agua de boca de El Burgo de Ebro.

La sentencia dice que no fue El Burgo el único lugar donde se tiraron los residuos, ya que también responsabiliza al acusado de depositarlos en un paraje conocido como el barranco de Casetas. El primer vertido se llevó a cabo entre el 21 y el 22 de febrero de 2018, pero del segundo no se supo hasta un mes más tarde. Para el juez, ambos entrañaron un importante riesgo para la salud, ya que los tóxicos podían filtrarse al subsuelo.

La Fiscalía no fue la única en presentar cargos contra Roberto M. T., nacido en Zaragoza hace 50 años. El Ayuntamiento de El Burgo también decidió personarse como acusación particular, no solo por el peligro que supuso el vertido de los contaminantes junto a sus balsas de abastecimiento al municipio, sino porque también se encargó de costear la limpieza de los mismos. De ahí que, al condenar al empresario, la sentencia le obligue de igual modo a indemnizar al Consistorio con 2.790 euros. La retirada de los residuos de Casetas costó 850 euros, pero no consta en la causa quién corrió con estos gastos.

El material que se arrojó en el Canal Imperial provenía de los antiguos laboratorios SAJ, que se dedicaban a la obtención de metales preciosos utilizando para ello productos ácidos y químicos, placas electrónicas y bombonas de butano entre otros objetos. La defensa, a cargo del letrado Javier Osés, pedía la absolución y recurrirá la sentencia.