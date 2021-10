El Pilar 2021 ultima sus preparativos mientras el ocio nocturno confía en lograr más aforos por vía judicial

Ha sido un año y medio duro para la hostelería, sobre todo para el ocio nocturno. Por eso los empresarios del sector ven en el Pilar una oportunidad de recuperar sus negocios. José Luis Sanz es propietario de varios locales en María Moliner, Moncasi y la avenida de Goya y vocal de ocio nocturno de la Asociación Cafés y Bares. «Ahora puede haber cierto alivio, pero para las discotecas no habrá ninguno», explica. La hora de cierre, el aforo, la prohibición de utilizar la barra o la obligación de estar sentados serán otras limitaciones. A la espera del fallo del TSJA, serán unas fiestas en las que no se podrá bailar, «aunque eso es difícil de gestionar». Sanz defiende «unas fiestas más repartidas por la ciudad» y «menos restricciones para las salas de conciertos», que tienen que echar el cierre en sus horas de mayor actividad.

El ferial de Valdespartera ya lleva días preparándose para la semana del Pilar. Lo está haciendo bajo un protocolo de seguridad nunca visto destinado a evitar los contagios de coronavirus y con menos atracciones de lo habitual. Tampoco habrá Ocktoberfest ni Espacio Zity, pero se ha buscado una alternativa de ocio familiar con diversos atractivos. Javier Molina, el responsable de Orfeinte, la empresa que viene explotando el recinto en los últimos años, asegura que, pese a que no se va a poder trabajar al mismo ritmo que otros años, los feriantes están «contentos». «Los que han tenido suerte han podido hacer ya una feria, o cuatro o cinco, pero muchos van a volver a trabajar por primera vez después de 19 meses», resume. El recinto abrirá sus puertas el 8 de octubre, con cinco entradas equipadas con pantallas para controlar el aforo. Además, todos los trabajadores deberán disponer de certificado de vacunación o PCR negativo. «La seguridad sanitaria va a primar, se ha hecho un esfuerzo muy grande», enfatiza.

Jorge Gracia (UPZ): "Estamos tristes pero lo asumimos con responsabilidad"

-

Las peñas figuran entre los grandes afectados de la suspensión de las fiestas. Ni podrán usar sus locales ni disfrutar la semana del Pilar como acostumbran. «Estamos tristes, esto es duro para un peñista, pero lo asumimos con responsabilidad, la gente es consciente de que este año no vamos a abrir», asegura el presidente de la Unión Peñista de Zaragoza, Jorge Gracia. Explica que, tras todo este tiempo cerrados, alrededor de un 30% de los socios se han dado de baja, pero confía en recuperar progresivamente la actividad cuando concluya la semana en la que, de no ser por la covid, deberían haberse celebrado los festejos. «Sanidad se comprometió a que tras las fiestas pudiésemos abrir, ha habido un compromiso por ambas partes», resume. Asimismo, aprovecha para lanzar un mensaje de «coherencia»: «No hay fiestas y no debemos comportarnos como si las hubiera. Ya queda menos para poder celebrarlas de verdad».