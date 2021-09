Acepta dos años y medio de cárcel por una tentativa de homicidio en el matadero de Zuera

Nicolás A. K., un ciudadano originario de Ghana, iba a ser juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa del que fue víctima un compatriota suyo. No obstante, la vista oral no llegó a celebrarse como tal, ya que las dos acusaciones, pública y particular, alcanzaron un acuerdo con la defensa.

En el juicio debían aclararse las circunstancias en las que se produjo una agresión con arma blanca en el matadero de Zuera en 2019. Sin embargo, no fue necesario, puesto que Nicolás A. K reconoció que intentó clavar a la víctima un cuchillo en el abdomen y también le hirió en la frente, lo que le causó graves perjuicios estéticos. El acusado se conformó con una pena de dos años de cárcel y el pago de 19.763 euros de indemnización a la víctima por las lesiones sufridas en la cara y las secuelas, además de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

La vista ante el tribunal de la Sección Tercera estaba previsto que comenzara a las 11.00, pero el retraso de la llegada de un traductor de twi, uno de los tres dialectos mayoritarios hablados en Ghana, obligó a que se retrasara más de una hora. El traductor debía presentarse en la Audiencia Provincial de Barcelona y desde allí conectarse a la de Zaragoza a través de videoconferencia.

C uando por fin pudieron contactar con él, el abogado que ejerce la defensa de Nicolás A. K. llegó in extremis a un ventajoso acuerdo con el representante de la Fiscalía y la acusación particular que le permitía rebajar en dos grados la condena por tentativa de homicidio y dejarla en dos años y medio.