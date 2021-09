Varios menores apalean a un joven en Ejea al confundirlo con otro y lo mandan a la uci

Una gratuita y brutal paliza casi cuesta la vida a un joven de 26 años, vecino de Ejea de los Caballeros. La agresión fue cometida por un grupo de entre cinco y siete chicos, varios de ellos de 17 años de edad, aunque también alguno de 18. Ninguno de ellos, al parecer, había sido detenido al cierre de esta edición. El joven se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico y ha sido intervenido quirúrgicamente de las múltiples fracturas que le causaron los agresores.

Al parecer, los atacantes confundieron a la víctima con otra persona con la que supuestamente habían tenido un altercado días atrás en Biota, coincidiendo con lo que deberían haber sido las fiestas patronales de la localidad.

El violento ataque se produjo en la tarde del sábado 28 de agosto, en torno a las 21.00, en el pasaje del Muro de la capital cincovillense. Los menores habían estado en un bar y al salir al pasaje uno de ellos se cruzó con el que luego resultaría herido. Al verlo, le pegó de forma sorpresiva un puñetazo que lo tiró al suelo y lo dejó medio aturdido en un rincón. El agresor aprovechó para llamar al resto de sus amigos y entre todos comenzaron a patearle la cabeza y la cara, especialmente.

"Estaban todos encima de él y afortunadamente otros dos un poco más mayores intervinieron cuando vieron que en el suelo había una persona que no se defendía de la tremenda agresión y se los quitaron de encima. Alguno de los jóvenes que se involucraron y ayudaron a la víctima se llevaron también varios puñetazos", explicaron vecinos de Ejea.

Añadieron que los agresores son vecinos de la capital de las Cinco Villas y confirmaron que habían tenido una "movida" unos días antes en Biota. "No sabemos por qué pero sí que terminaron echándolos. El joven apaleado no tiene absolutamente nada que ver con esa historia y no sabe ni quiénes son", manifestaron.

El lesionado fue trasladado al Clínico donde le diagnosticaron, entre otras heridas, una fractura triple de mandíbula de la que ha sido operado. La intervención le obligará a estar mucho tiempo sin poder comer sólido, aunque se espera que se recupere de forma favorable de todas sus lesiones. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y se desconoce el resultado.

El sábado 28 de agosto fue el primer día de lo que se ha venido en llamar las "no fiestas" de Ejea, las cuales no tuvieron celebración en las calles pero sí en los lugares de ocio hasta las horas permitidas por Sanidad y, después, en zonas particulares y en botellones.