El Ayuntamiento de Zaragoza dice que no tiene competencias para desalojar a los okupas del edificio de la avenida de Madrid

El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha manifestado este miércoles que el Ayuntamiento "no tiene competencias para actuar" en los casos de okupación registrados recientemente en los números 139 y 137 de la avenida de Madrid.

Serrano ha recordado que "se trata de edificios privados" y que, "ya que el Ayuntamiento no es propietario, no puede instar acciones judiciales para pedir el desalojo". El responsable de Urbanismo ha hecho estas declaraciones durante su visita a la antigua Portería del conjunto histórico de La Cartuja Baja.

El consejero ha explicado que la única actuación a cargo del Consistorio ante un edificio ocupado es "intervenir desde el punto de vista arquitectónico" y que los servicios municipales realicen una inspección para determinar "si la edificación corre peligro estructural o de seguridad".

Serrano ha confirmado que no se han detectado riesgos en ninguno de esos sentidos en los edificios ocupados en la avenida de Madrid, y que el Ayuntamiento "no tiene competencias para más".

No obstante, el responsable municipal de Urbanismo ha asegurado que el Consistorio estará atento "a que no haya problemas que tengan que ver con la seguridad pública y a que la edificación no presente problemas que puedan poner en riesgo la vida de las personas".

Víctor Serrano ha recordado igualmente el servicio de asesoría puesto a disposición de los ciudadanos desde el Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento, "precisamente para prestar asesoramiento jurídico a a las comunidades de propietarios o a los propietarios más vulnerables cuando sufran un problema de ocupación".