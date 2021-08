Villafeliche entregará la medalla de oro a Fernando Simón: "Viene con toda la familia y la gente del pueblo está encantada"

"Está encantado y con ganas de venir a Villafeliche a un acto que para él es del máximo honor y orgullo, aunque sea un pueblo pequeño". Así se encuentra, en palabras de Agustín Caro, alcalde de este municipio de la comarca Comunidad de Calatayud, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el aragonés Fernando Simón, que este próximo sábado, 7 de agosto, recibirá el premio Trevillano y la medalla de oro de la localidad por su trayectoria y su labor durante la pandemia del coronavirus.

Cuando hace unos meses, el primer edil socialista se desplazó hasta Madrid para comunicarle las dos distinciones acordadas en plenario por el Ayuntamiento se encontró con una persona "muy receptiva" y "sencilla". "Cuando me recibió en su despacho del Ministerio de Sanidad iba con dudas y de un plumazo me las quitó. Hallé a una persona humilde, segura de sí misma y con las ideas muy claras. Me puso todo muy fácil y siempre se lo agradeceré", asegura Caro, que gobierna el Consistorio de Villafeliche desde hace 34 años.

Asimismo, el alcalde comenta que cualquier otro hubiera renunciado al primer mes al frente de la gestión de la covid. "Es la primera vez que vamos a dar la medalla de oro a una persona y se le concede porque es un aragonés tenaz, tranquilo, que ha intentado asesorar a todos los españoles, con sus aciertos y sus fallos, y ha pedido perdón cuando ha tenido que hacerlo. Este señor ha puesto la cara, con su gente que le quiere y otra que le odia", explica Caro, al tiempo que recuerda que el premio Trevillano fue creado hace 9 años y con él se quiere reconocer valores como el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio o el respeto, entre otros. "Valores que tenían nuestros antepasados -que eran polvoreros, alfareros y agricultores- y que hoy en día les falta un empuje. El Consistorio tiene una trayectoria de nueve años de otorgar este galardón (Luis Alegre, el pintor Antonio Montiel, Gaizka Urresti y el humorista Arévalo son algunos de los premiados), no se trata de hacer un 'show'", añade.

El acto de este sábado, que han hecho coincidir con las fechas habituales de sus fiestas patronales de verano, contará con un aforo limitado a unas 300 personas (entre ellas, autoridades y representantes del Gobierno aragonés) y tendrá lugar a las 18.30. Al igual que años anteriores habrá un concierto a cargo de la banda municipal de Ateca; lo que no está aún cerrado es el lugar elegido. "Está por decidir, dependiendo de la capacidad y aforo. Hay muchas peticiones y tenemos una pandemia de por medio. Y no accederá nadie que no tenga su invitación", advierte.

Fernando Simón acudirá a Villafeliche acompañado por su mujer, sus tres hijos, hermanos, cuñados y sobrinos. "Viene con toda la familia y la gente del pueblo está encantada", señala el primer edil socialista, que denuncia sufrir "presiones" desde hace meses en redes sociales para que estos premios no fueran concedidos. "Basándose en la libertad de expresión todo vale opinar. Yo no digo que la gente critique la decisión, pero todo tiene un límite. Nadie se atreve a darle un premio, seguramente una vez que nosotros lo hagamos se atreverá más gente. Este es el único. Esto se ha politizado y hay que ser valiente según en qué decisiones. Este señor se merece el máximo de los respetos y Aragón se tiene que volcar en este acto", subraya.

Solo unos pocos casos leves de covid

En cuanto a cómo ha golpeado la pandemia a este pueblo (con un censo de 180 personas, pero que en verano puede llegar a las mil), Agustín Caro informa de que durante este año solo ha habido cinco casos leves y ahora, en plena sexta ola en la Comunidad, no hay ninguno. "Desde el Ayuntamiento lo hemos intentado hacer lo mejor posible: hemos sulfatado calles, entregado geles y mascarillas... Somos pueblos con gente muy mayor que han tenido mucho miedo, se han encerrado en casa y han salido lo menos posible", indica el primer edil, que no obstante dice que a nivel económico no les ha "golpeado".