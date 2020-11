El Consejo General de Enfermería exige a Simón una disculpa por su comentario "machista" sobre las enfermeras

El Consejo General de Enfermería ha mostrado este domingo su indignación por los comentarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, sobre las enfermeras. Su frase ha sido considerado como “machista”, por lo que han exigido que se disculpe o que, de lo contrario, se exigirá su reprobación en el Congreso.

El pasado jueves, en una charla en directo con dos los escaladores Iker y Eneko Pou, Simón tuvo una conversación sobre las enfermeras: “Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas” (pregunta uno de los hermanos Pou), a lo que Simón respondió: “No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Simón explicó después que siempre ha “tenido mucho miedo a las mujeres”. “No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”, añadió.

Al tener conocimiento de los hechos, el Consejo General de Enfermería ha reaccionado de inmediato exigiendo a Simón y a los montañistas una disculpa inmediata o se verán obligados a solicitar su reprobación parlamentaria y su posterior cese por parte del Gobierno. A los deportistas, también se les solicita una rectificación pública.

La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha señalado a ‘Diario Enfermero’: “Las palabras de estos tres interlocutores ya se desacreditan por sí mismas y son del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite, perfiles que tienden a ser un ejemplo para nuestros jóvenes, a quienes les están haciendo un flaco favor. ¿Qué tipo de sociedad quieren para sus hijas e hijos Fernando Simón y los hermanos Pou?”.

A su juicio, “este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia».