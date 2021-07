La izquierda carga contra el recorte de 8,7 millones para cubrir el ‘agujero’ de 2020

La izquierda en bloque rechazará el paquete de recortes que ha diseñado el gobierno PP-Cs para enjugar el déficit presupuestario con el que el Ayuntamiento de Zaragoza cerró el año 2020. El futuro del expediente lo definirá por tanto Vox, que tomará este miécoles una decisión. En total, serán 8,7 millones de ajuste que se sumarán a los 1,6 millones que se utilizaron el pasado junio de los remanentes de los organismos autónomos. El 'agujero' del año pasado fue de 10,3 millones de euros.

El pleno tomará la decisión mañana jueves. La mitad de los recortes, unos 4,2 millones, se aplicará a partidas de personal que, según el gobierno PP-Cs, no van a ser necesarias este ejercicio. También habrá obras que se verán mermadas, como la avenida de Cataluña, que pierde la mitad de su partida, o la calle de Hayedo. Por otro lado, se utilizarán los 900.000 euros del ahorro que generó la reciente adjudicación de la operación asfalto.

La edil socialista Ros Cihuelo explicó que el 'agujero' del año pasado fue fruto de "la mala gestión del gobierno de Azcón" y recordó que ya en abril se le exigió que se aclarara cómo se iba a resolver el problema. Además de criticar las "formas" con las que se ha tramitado el expediente, por no haber sido informados los grupos en la junta de portavoces, Cihuelo aseguró que el presupuesto que ahora se reduce "era ficticio, solo preparado para la foto".

Hizo hincapié en la disminución de la partida de la avenida de Cataluña, así como de otras inversiones en los barrios tradicionales. Por otro lado, lamentó el ajuste en materia de personal, que en su opinión debilita la administración pública "y deja indefensos a los ciudadanos". "El voto será en contra", zanjó.

También desde ZEC hicieron el mismo anuncio y criticaron, precisamente, los recortes del capítulo de personal, al mismo tiempo que, según dijeron, "se incrementa el gasto en externalizaciones". Asimismo, el concejal del grupo municipal Alberto Cubero consideró que existen "otras alternativas" para afrontar el déficit presupuestario y acusó al gobierno de "adelgazar la plantilla".

En la misma línea se pronunciaron por parte de Podemos. Lamentaron los "graves problemas" que, aseguraron, ya se producen en este ámbito y consideraron que con esto habrá "riesgo de no poder prestar adecuadamente los servicios".

"Mejor" que los 1,6 millones

Sin embargo, la concejal de Hacienda, María Navarro, dijo no entender las críticas, especialmente las pronunciadas por el grupo socialista que, como recordó, votó a favor de la operación con la que se enjugaron 1,6 millones de euros gracias a los remanentes de las sociedades municipales. De hecho, precisó, este expediente es incluso "mejor", porque no ha hecho falta tramitarlo de urgencia, como sí ocurrió en la ocasión anterior, y añadió que permitirá que no sea obligatorio cerrar un presupuesto con superávit.

Con todo, la edil explicó que no se trata de una operación definitiva, sino que las partidas se podrían recuperar. "Si mañana nos llegase, que ojalá, algún fondo del Gobierno de España, podríamos levantar esa no disponibilidad", indicó.