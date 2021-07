Zaragoza solo aplicará el impuesto de plusvalía en caso de aumento del valor del suelo

La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha anunciado que no se cobrará el impuesto de plusvalía si las escrituras acreditan que no ha habido incremento del valor del suelo en la transmisión del inmueble.

María Navarro ha explicado que el Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, ha adoptado esta decisión porque hay "doctrina consolidada" que dice que no se liquida este impuesto cuando no hay un incremento del valor del suelo de la trasmisión y debe ser el ciudadano el que demuestre que no ha habido.

En rueda de prensa, María Navarro ha comentado que se ha optado por implantar criterios homogéneos y antes de liquidar este tributo el ciudadano podrá comprobar con las escrituras si ha habido incremento o minusvalía del valor del suelo.

Esta comprobación se podrá realizar en una aplicación que se colgará en la web municipal 'www.zaragoza.es' y también se habilitará un teléfono y cita presencial previa; además de difundir tutoriales para favorecer el conocimiento entre los ciudadanos de esta nueva aplicación.

En caso de que los ciudadanos comprueben que ha habido aumento de la plusvalía se podrá realizar la autoliquidación y si ha habido una minusvalía se hará declaración tributaria, pero no se tendrá la obligación de liquidar este impuesto.

"Solo se puede cobrar cuando ha habido un beneficio al registrarse un incremento, sino es injusto y no debería suceder", ha subrayado María Navarro.

Este impuesto se regula en la ordenanza fiscal número 9 y se adecuará a este nuevo criterio al ser la doctrina generalizada, aunque no hay una legislación nacional que diga como se tiene que liquidar el impuesto, pero "se mirará siempre el bien del ciudadano", ha recalcado la consejera municipal de Hacienda.

Ha recordado que este impuesto grava la compraventa de inmuebles, las donaciones, permutas, daciones en pago y enajenaciones en subasta pública, entre otros casos.

Asimismo, después del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el segundo mayor impuesto de recaudación, pero también ha presentado "inseguridad jurídica" y ha tenido un importante porcentaje de litigiosidad al no haber criterios claros, ha lamentado Navarro.

En 2021 el Gobierno de Zaragoza ha presupuestado 36 millones de euros en ingresos por este impuesto, pero otros ejercicios se habían presupuestado más de 70 millones porque tras liquidar el impuesto había recursos judiciales que condenaban a devolver el pago al Ayuntamiento y con intereses de demora.

Al respecto, ha avanzado que los recursos pendientes se resolverán con este último criterio para evitar que se judicialicen y favorecer que haya justicia fiscal. Asimismo, ha confiado en que haya una ley clara de plusvalías y las entidades locales se les compense ante la pérdida de recaudación de todos estos años.

Mortis causa

En el caso de las plusvalías por 'mortis causa' que se producen al heredar, María Navarro, ha apuntado que las bonificaciones están en el programa del Gobierno PP-Cs y se ha hecho un importante esfuerzo al ser la ciudad aragonesa con mayor bonificación.

Si se hereda una vivienda habitual la bonificación es del 95 por ciento y de un 50 por ciento en el segundo inmueble siempre que tenga una valoración catastral inferior a 150.000 euros.

Cuando se ponga en marcha la nueva gestión del tributo se dotará de la plantilla precisa para hacerlo realidad y será el "mayor" cambio impositivo del Gobierno en esta Corporación municipal, ha destacado.

María Navarro ha reconocido que "no es fácil" porque cambia el sistema de la aplicación, pero se ha favorecido la digitalización con la intención de que en 2023 esté totalmente digitalizada el área de impuestos para que se pueden aplicar "de manera justa y en igualdad de condiciones para todos".