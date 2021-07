Dos averías dejan una semana en penumbra las calles de Arcosur

Los vecinos del joven barrio Zaragozano Arcosur han sufrido varios cortes de luz en el alumbrado público durante las dos últimas semanas. Los vecinos comentaban la peligrosidad de esta situación, por lo que pusieron varias reclamaciones en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza. Jorge Hidalgo, presidente de la Asociación de Vecinos Arqueros, explicaba que “hace aproximadamente dos semanas”, estuvieron sin luz en gran parte de la Avenida Patio de los Naranjos, durante “en torno a una semana”. En la siguiente ocasión, ha sido durante “solo unos dos días”, quedando afectadas las calles Paseo Arqueros, Dolmen de Tella, El Torico y Rincón del Cielo. Desde la asociación vecinal, comentan que estos fallos ya se han subsanado “gracias a las reclamaciones que han puesto los vecinos en la web del ayuntamiento”.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que estos fallos ya están solucionados, y que los cortes se han debido a la coincidencia de dos situaciones diferentes en Arcosur. En primer lugar, comentan que a causa de una tormenta eléctrica “la semana pasada se averió uno de los sistemas de protección contra sobretensiones transitorias”. Las sobretensiones son grandes picos de tensión de corta duración que pueden dañar los equipos eléctricos. Estas situaciones pueden darse por fenómenos como “las descargas de rayos”, explican desde el ayuntamiento.

La función de estos equipos es precisamente proteger la red eléctrica para evitar daños mayores. “Fruto de la tormenta se dañó el sistema, pero no el resto de la instalación”, añaden, lo que “provocó que no funcionara el alumbrado en algunos puntos”. No obstante, explican que el sistema ya quedó reparado hace una semana.

Por otro lado, “a finales de la semana pasada se detectaron fallos en algunos puntos del alumbrado que no tenían nada que ver con la avería anterior”, comentan. No se trataba de cortes continuos de luz, lo que dificultó dar con el origen de la avería. A principios de esta semana se localizó el problema “en un sistema de telegestión del alumbrado antiguo”, explican desde el ayuntamiento, añadiendo que “se procedió a desconectar y dejar fuera de servicio”. Durante las noches de esta semana se ha estado realizando un seguimiento para asegurar que la avería está solucionada, exponen.

Este tipo de sistemas ayudan a gestionar cada luminaria individualmente y contribuyen a reducir los costes del alumbrado, ya que se pueden controlar ciertos parámetros que pueden mermar el gasto hasta en un 50% y evitar el derroche de energía. También ayudan a realizar un seguimiento del mantenimiento y reparaciones del alumbrado, lo que mejora la eficiencia de los ayuntamientos para mantener en buen estado el alumbrado público.

La iluminación LED, otra forma de ahorro energético

Otra de las formas en las que los ayuntamientos buscan recortar el gasto energético es la sustitución de farolas antiguas por otras que utilizan bombillas LED. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza renovó hace casi un año la iluminación en varias calles del Distrito Universidad, con la instalación de 144 nuevas farolas. Estas luminarias supusieron una reducción de más del 60% del consumo energético y el ahorro de 13.494 kilogramos de emisiones de gases de efecto invernadero al año.

Igualmente, otros ayuntamientos han buscado la misma estrategia. El Ayuntamiento de Teruel renovó en marzo de este año más de mil luminarias de vapor de mercurio, que habían quedado obsoletas, por nuevas que utilizan tecnología LED. El ahorro económico que suponen estos cambios es notable, como en el caso de Ejea de los Caballeros, que en cuatro años ahorró 186.000 euros en luz gracias a la incorporación de luces LED en el alumbrado y edificios públicos.