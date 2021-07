Barrio Jesús, dos décadas esperando un centro deportivo que no llega

Los vecinos del Barrio Jesús vuelven a preguntarse por qué en otros barrios se construyen pabellones mientras ellos llevan 20 años esperando a que se construya uno en su barrio. Esta vez, tras la noticia de la licitación del nuevo Centro Deportivo La Almozara, que incluirá tres piscinas exteriores, una cubierta y un aparcamiento anexo, además de pistas de pádel, atletismo y crossfit y salas interiores de gimnasia.

Raúl Gascón, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Jesús, explica que la reivindicación de un centro deportivo para este barrio viene de lejos. “En el 2001, la asociación propuso un solar, que anteriormente ya tenía uso deportivo. Durante los 6 o 7 años siguientes, teníamos una partida asignada para hacer este centro deportivo”, cuenta Gascón, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Jesús. Recuerda que en 2006 les ofrecieron “una pista de BMX”, la cual rechazaron puesto que aquello “no era necesario” para el barrio, sino que “la necesidad era de un pabellón”.

El solar, que se encuentra entre la Calle del Marqués de la Cadena y la Calle Aguarón, consta de alrededor de 12.000 metros cuadrados. Desde la asociación vecinal explican que “genera muchísimos problemas porque está junto a un colegio público, el Marie Curie”, solo separados por un andador peatonal. El vallado perimetral del solar “tiene muchas deficiencias, grandes agujeros en la malla”, lo que es “un peligro para alumnos de infantil que entran y salen” ya que hay un desnivel de “casi dos metros”, añade. El barrio lleva desde el año 2017 solicitando la reparación de la malla que rodea el terreno, sin éxito hasta el momento. “Llevamos tres o cuatros años solicitando que, al menos, cambien el vallado, ya que no van a hacer el polideportivo”, expone.

Gascón recuerda que hay 17.000 vecinos en este barrio zaragozano, y que los dos colegios públicos que hay, el CEIP Hilarión Gimeno y el Colegio Público Marie Curie, no disponen de pabellón. Considera que “un centro deportivo daría servicio a estos centros educativos, estando pegado al colegio Marie Curie”. Lamenta que “actualmente solo hay un potrero, para el que ni siquiera contaron con nosotros para la ubicación”. Considera que no hay espacios deportivos para niños y jóvenes. “Somos uno de los pocos barrios consolidados que no disponen de pabellón ni piscina, incluso casi ni de potreros”, expone.

Por eso, los vecinos tampoco entienden que se vaya a construir un centro deportivo en la Almozara, “donde ya tienen un pabellón”, explica Gascón. Asegura que no tienen “nada en contra de que lo hagan en cualquier barrio”, pero que cuando salen estas noticias piensan que ya “se ha adelantado otro”. Ante la posibilidad de usar el Centro Deportivo Municipal La Jota, resuelve que “tanto las piscinas como el espacio verde son pequeñas, y los pocos pabellones cercanos están copados, ya están a máxima capacidad”. Como curiosidad, comenta que a algunos vecinos les vendieron los pisos hace algunos años, dibujando las pistas deportivas en el plano. “Y eso fue ya hace cuatro años”, añade.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, recuerdan que los vecinos del Barrio Jesús pueden utilizar el Centro Deportivo Municipal La Jota, sobre todo dada su proximidad, aunque reconocen la posibilidad de que este centro se haya quedado pequeño para todos sus usuarios.

Explican que en La Almozara no existían centros deportivos municipales, y que la decisión de crear uno se rige por una “cuestión de solidaridad, dentro de las posibilidades”. Actualmente existe un pabellón en este barrio que cuenta con vestuarios y varias pistas deportivas.

Explican que el coste de una construcción como un centro deportivo es muy elevado, y recuerdan que el nuevo Centro Deportivo Municipal La Almozara es una colaboración público-privada. “Quien lo construya, tendrá derecho a explotarlo durante 40 años”, exponen.

Respecto al tema del vallado deficiente del solar en Barrio Jesús, explican que el Ayuntamiento “va pasando por los diferentes solares, tanto públicos como privados cuando supongan un riesgo por insalubridad o peligrosidad”. Inciden en que hay “muchos solares”, y van actuando por zonas, y añaden que cuando los vecinos hacen peticiones “se suelen atender rápido”.