Zaragoza reduce el déficit de 2020 en 1,6 millones y confía en acceder a un crédito de 19 para financiar futuras inversiones

El agujero presupuestario con el que el Ayuntamiento de Zaragoza cerró el año de la covid se va haciendo más pequeño. El pleno municipal ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, un expediente que servirá para enjugar 1,6 millones de euros de los 10,3 de remanente negativo con los que se saldó el ejercicio, que procederán de los remanentes de los organismos autonómicos. Y, así, confía en poder acceder a un crédito de 19 millones de euros con los que financiar futuras inversiones incluidas en las cuentas de 2021 que tendrá que ser aprobado por el Gobierno de Aragón. "El objetivo es que la autorización llegue cuanto antes para poder invertir en la ciudad", ha señalado la concejal de Hacienda, María Navarro, que no obstante ha dejado claro que inicialmente la intención de la coalición PP-Cs era esperar a final de año para decidir cómo proceder con el remanente negativo, "como han hecho siempre casi todos los gobiernos".

Pero el Ejecutivo autonómico puso como condición para aprobar la operación de crédito que se tratase este asunto en el pleno. Así se ha hecho, aunque de momento todavía falta por conocer qué medidas se tomarán con los 8,7 millones restantes, algo que no ha aclarado la edil durante el debate pese a la insistencia de los grupos de la izquierda. No obstante, uno de los puntos del expediente, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP, Cs y Vox y la abstención de ZEC y Podemos, aclara que, en caso de que no se puedan compensar a lo largo del ejercicio, el presupuesto de 2022 deberá aprobarse con el superávit correspondiente. La otra opción es que antes de que acabe el año se acuerden modificaciones presupuestarias para ajustar gastos.

Hay que tener en cuenta que, como ha recordado Navarro, la DGA es el órgano que se encarga de la tutela del Consistorio porque la capital aragonesa tiene una ratio de endeudamiento (relación entre deuda viva e ingresos corrientes) superior al 75%. La edil también ha vuelto a dar cuenta de los motivos que llevaron a acabar 2020 con un remanente negativo: la pérdida de ingresos por la pandemia, que se ha calculado en 44 millones de euros, y el gasto extrapresupuestario, provocado igualmente por la crisis sanitaria y que se cifra en 23 millones. "Quitando esos factores hubiésemos tenido un remanente positivo muy por encima del de 2019", ha asegurado.

Para enjugar estos más de 1,6 millones se ha optado por emplear los ahorros de los organismos autonómicos. Concretamente, como ha detallado la responsable del área, se utilizarán 315.469 euros del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, 361.447 del Patronato de Educación y Bibliotecas, 324.284 de Turismo, 267.305 del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial y de los 390.000 Centros Sociolaborales.

Mientras, por parte de la izquierda, la concejal socialista Ros Cihuelo ha lamentado que, según ha dicho, este expediente ya podría haberse aprobado en el mes de marzo y ha pedido pedido debatir entre todos los grupos la solución que se dará a los 8,7 millones de euros restantes. "Tienen que valorar que estemos o no de acuerdo vamos a votar el expediente a favor porque entendemos que tienen que llegar los 19 millones del préstamo", ha remarcado. Sin embargo, ha cuestionado que vaya a ser posible acometer la totalidad de las inversiones previstas con este importe. Navarro ha preferido esperar a contar con la autorización autonómica y no ha adelantado demasiado sobre las obras que se quieren impulsar. No obstante, ya adelantado que "habrá inversiones que no se puedan hacer porque los plazos de contratación son los que son".