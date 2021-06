La DGA trabaja en "una solución" para autorizar a Zaragoza el crédito de 19 millones de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto aprobar este miércoles en el pleno un expediente que debe servir para compensar parte del agujero presupuestario de 10,3 millones de euros con el que cerró el año 2020. Serán solo 1,6 millones, procedentes de los remanentes de los organismos autónomos, pero confía en que sean suficientes para que la DGA dé el visto bueno a la operación de crédito de 19 millones con la que quiere financiar parte de las inversiones incluidas en las cuentas municipales. Pero el asunto, de momento, parece que no ha superado todos sus escollos legales. "El Gobierno está trabajando para encontrar una solución que redunde en el interés general de los zaragozanos", explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Desde la DGA se indicó que "lleva días colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza para poder autorizar un préstamo que resuelva sus problemas de tesorería". Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Aragón es el órgano de tutela del Consistorio, dado que la capital tiene una ratio de endeudamiento (relación entre deuda viva e ingresos corrientes) superior al 75%. Eso sí, desde la DGA se subrayó que cualquier medida que se adopte tendrá que respetar "la normativa exigida", sin aclarar si había incumplimientos.

PP-Cs sostuvo que el pleno de este miércoles sirve para dar cumplimiento al requerimiento hecho por la DGA, dado que se llevan a pleno las soluciones para el remanente. Respecto a que se compensen solo 1,6 millones de los 10,3 de déficit, la concejal de Hacienda, María Navarro, afirmó que es "prematuro" aclarar ahora cómo se va a enjugar los 8,7 restantes y que "lo normal es esperar a ver la evolución de los ingresos". Recordó las distintas vías para resolver el problema, como aprobar un presupuesto con superávit en 2022 o acordar modificaciones presupuestarias para ajustar gastos. Confió en que la autorización del crédito sea rápida tras su aprobación en el pleno.

No opinó lo mismo el PSOE municipal, que consideró que la medida del gobierno PP-Cs es "insuficiente" para conseguir el aval autonómico. La edil Ros Cihuelo insistió en que el déficit de 10,3 millones confirma "la mala gestión el gobierno de Azcón", y criticó que no se aclare cómo va a compensar la totalidad. "Error tras error, ya nos estamos empezando a cansar de que no se cumpla el reglamento y la ley", dijo Cihuelo. La concejal exigió que se detallen qué inversiones se verían afectadas si no se consigue el crédito.