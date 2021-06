La fachada del Ayuntamiento lucirá una pancarta el día del Orgullo LGTBI

El balcón del Ayuntamiento de Zaragoza servirá un año más para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, que se celebra el próximo lunes. Aunque, tras la sentencia judicial que prohibió colocar una bandera en la fachada de la Casa Consistorial, el gobierno PP-Cs ha introducido variantes con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad. La principal será que se colocará una pancarta con el lema ‘Zaragoza es diversidad’ y los colores del arcoíris y los que representan al colectivo trans.

El acto se celebrará a las 9.00 y según la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, respeta la sentencia que prohibió la colocación de una bandera arcoíris, que en cualquier caso no es firme al estar recurrida por el Ayuntamiento. Explicó que se trata de una pancarta, no de la bandera que se ha colocado otros años. Además, añadió Antoñanzas, el color del arcoíris estará en las fuentes de la ciudad, en el edificio Etopia y en unas mascarillas que se han preparado para este día conmemorativo.

"Somos respetuosos con la sentencia, que todavía no es firme. Consideramos que con esta fórmula se respeta. Las decisiones de los jueces se van a cumplir. No vamos a colocar una bandera", indicó Antoñanzas. En cualquier caso, explicó que lo más importante es "mostrar el compromiso de Zaragoza con el colectivo LGTBIQ y con la diversidad".

Polémico recurso

La sentencia judicial se conoció hace apenas un mes y supuso la estimación de un recurso de la Asociación de Abogados Cristianos. El juez sostuvo que la decisión "no es conforme a Derecho", entre otros motivos por no ser "compatible con el marco constitucional y legal vigente". La decisión judicial concluyó que la utilización, "incluso ocasional", de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos no es compatible con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas.