El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá la sentencia que le prohíbe colocar la bandera LGTBI

El Ayuntamiento de Zaragoza va a recurrir la sentencia que prohíbe la colocación de la bandera arcoíris en su balcón para conmemorar el día del Orgullo LGTBI. Así lo han anunciado este viernes fuentes del gobierno municipal, que indicaron que “la voluntad política es seguir mostrando el apoyo a este colectivo de todas las maneras posibles”.

A la espera de los informes jurídicos que sostendrán jurídicamente el recurso, el Ayuntamiento de Zaragoza ya argumentó en la fase de primera instancia que no había colocado una bandera arcoíris, sino una “pancarta” en la balconada. Pero el juez rechazó este argumento y consideró que la prohibición, que se sustenta en las decisiones del Tribunal Supremo, también abarca una tela colocada de ese modo.

El Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Zaragoza ha estimado un recurso de la Asociación de Abogados Cristianos que recurrió la decisión municipal de colocar una bandera arcoíris del movimiento LGTBI en el balcón de la Casa Consistorial de la capital aragonesa. El juez sostuvo que la decisión es "no es conforme a Derecho", entre otros motivos por no ser "compatible con el marco constitucional y legal vigente".

La decisión judicial sostiene que la utilización, "incluso ocasional", de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos no es compatible con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas. Esto es así aun cuando las enseñas no sustituyan a las banderas oficiales.