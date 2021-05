El alcalde de Zaragoza rechaza cambiar las bases de las becas a la concertada y el PSOE irá a los tribunales

La moción del PSOE sobre las bases que regulan las nuevas becas a los alumnos vulnerables de los colegios concertados ha sido uno de los momentos de más tensión del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este viernes y el desenlace ha sido el previsto: el alcalde, Jorge Azcón, ha descartado modificar este programa de ayudas y el PSOE, al considerarlo discriminatorio con los alumnos vulnerables de los centros públicos, ha confirmado que irá a los tribunales. La propuesta socialista, en la que se solicitaban unos nuevos requisitos para este proyecto educativo, ha decaído por los votos de la mayoría PP, Cs y Vox.

El debate ha comenzado con representantes tanto de la educación pública como de la concertada, que han manifestado sus posiciones en contra y a favor de este programa municipal. Las becas están dotadas con una partida de 500.000 euros y servirán para que las familias puedan asumir el coste de servicios como el de los madrugadores o de las actividades extraescolares, así como la adquisición de material tecnológico. El importe de las subvenciones que podrá recibir cada unidad familiar irá de 150 a 500 euros.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha explicado en primer lugar que el Gobierno de Aragón facilita a ayudas a los alumnos vulnerables de la educación pública y la concertada sin hacer distinciones, circunstancia que en su opinión no se da en este caso. En primer lugar, porque el programa para la concertada habilita recursos para comprar dispositivos electrónicos, ayudas que el Ayuntamiento no facilita a los alumnos vulnerables de la educación pública. En este sentido, ha indicado que el programa de integración de espacios escolares (PIEE), por el que el Ayuntamiento organiza actividades extraescolares y que cuenta con 1,4 millones, no es equiparable a estas becas a la concertada, entre otras cosas, ha explicado Ranera, porque está abierto a todo el alumnado, independientemente del centro en el que esté matriculado.

Lola Ranera, este viernes, junto a los ediles socialistas Ros Cihuelo e Ignacio Magaña. Francisco Jiménez

Por otro lado, ha dicho que no hay recursos específicos para que los niños de familias con dificultades económicas de los colegios públicos tengan apoyo para sufragar las actividades extraescolares. “Debe haber ayudas para los niños de la educación pública y de la concertada. Se debe tratar a los niños vulnerables por igual, independientemente de dónde estén escolarizados”, ha afirmado Ranera. Tanto Luisa Broto, de ZEC, como Amparo Bella, de Podemos-Equo, han respaldado a la socialista bajo el prisma de que el gobierno PP-Cs deriva fondos de la pública a la concertada.

La concejal de Educación, Paloma Espinosa, ha defendido la “libertad de enseñanza” y ha recordado que este programa nacer porque la educación pública ya dispone del PIEE. Ha cargado contra el “discurso rancio” de la izquierda, que según ella critica “el elitismo” de la concertada, cuando hay centros en el que la mayoría del alumnado es vulnerable. “Nuestra política va a ir destinada a la igualdad”, ha dicho. Ranera ha dejado claro que si no abría las bases de estas becas al alumnado de la educación pública, la próxima semana interpondrá un recurso contencioso administrativo para que se pronuncie la justicia. “Vayamos de la mano y no rompamos donde existe consenso”, ha dicho.

El alcalde ha dado la respuesta: “Las bases no se van a modificar”. Azcón ha explicado que esta línea de ayudas a la educación concertada está en el programa electoral y es uno de los 50 puntos del programa de gobierno de PP y Cs. También ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a las familias de los centros concertados que quieran optar a las ayudas y ha dicho que se podrá acceder a las becas “de forma libre e igualitaria”. “Vamos a defender esas bases dónde haga falta”, ha declarado.

Pero el argumento del alcalde ha ido más allá de la cuestión educativa. Por un lado, ha criticado a los socialistas por defender a la educación concertada en las Cortes de Aragón mientras que “en el Ayuntamiento de Zaragoza van a ir a los tribunales”. “Es incoherente”, ha dicho.

Además, anticipando un debate previsto para la recta final del pleno y pese a la distancia temática de los asuntos, ha vinculado las ayudas municipales a la concertada con los indultos de los líderes independentistas del ‘procés’. En este sentido, ha dicho que “no es el momento más inteligente” para ir a los tribunales dado el “respeto” que muestra el PSOE a la “opinión de los jueces”, en referencia a la predisposición del Gobierno de Pedro Sánchez a los indultos frente a los informes del Tribunal Supremo, que los consideran “inaceptables”. “Con la opinión de los jueces van a tener un problema muy serio”, ha dicho Azcón.