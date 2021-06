Más de 36.000 vehículos carecen de garaje en Zaragoza pero solo el Casco tiene déficit de plazas para aparcar

Unos 36.056 coches de la capital aragonesa no cuentan con su propia plaza de garaje. Aunque los estacionamientos ubicados en la calle sí que son suficientes para absorber toda la demanda, en algunos distritos los vecinos sufren verdaderos inconvenientes para encontrar un hueco donde dejar su vehículo, porque están repartidos de manera muy desigual. El Casco Histórico es el único barrio donde la suma de plazas públicas y privadas es menor al parque de turismos. Concretamente, un 16%. Pero otros como Las Fuentes, Delicias o Torrero tampoco lo tienen fácil. Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando la posibilidad de utilizar nuevos solares vacíos como zona de aparcamiento temporal o definitiva, una solución que ya ha funcionado en múltiples ocasiones, o incluso de construir estacionamientos en altura, más baratos que los subterráneos.

La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, explicó este miércoles durante la comisión del área que se está trabajando con Urbanismo para obtener información sobre los solares de la ciudad y ver cuáles podrían usarse para este fin. El objetivo es proporcionar «soluciones a los ciudadanos y dar alternativas para estacionar de forma ordenada en el viario público», con la creación tanto de aparcamientos disuasorios como «compensatorios» en aquellas zonas que más lo necesiten. Y, por ejemplo, ya se han iniciado los trámites para adecuar unos campos de fútbol en San Gregorio, donde había «muchos problemas» en torno a la zona del Hospital Royo Villanova.

Según datos del Consistorio, Zaragoza cuenta con 6.332 estacionamientos privados con 217.081 plazas, un número inferior a la totalidad de los vehículos, pero en la calle hay unos 85.000 huecos disponibles (libres o de zona azul y naranja), suficientes para dar servicio a los vecinos sin garaje. Sin embargo, su dispar distribución provoca que algunas zonas estén saturadas mientras en otras ocurre todo lo contrario.

Las diferencias

Para empezar, en el Casco Histórico un 16% de los conductores nunca encuentra sitio para aparcar cerca de su domicilio. El distrito cuenta con 2.135 plazas en la vía pública para los 2.481 coches que no disponen de estacionamiento privado, por lo que al menos 346 se quedan siempre fuera. El segundo barrio con más ocupación es Las Fuentes, donde una vez han aparcado todos los vecinos sin garaje ya solo quedan 90 plazas para otros vehículos, lo que complica la tarea de encontrar un hueco libre. Allí, los residentes ocupan el 98% de las plazas.

Es un caso muy similar al de Las Delicias, con 8.588 huecos para 8.248 automóviles y un porcentaje que alcanza el 96%. También son elevados los de Torrero (91%), el Rabal (81%) y San José (80%). De hecho, se entiende que los distritos que se encuentran por encima del 60% de ocupación de residentes son zonas saturadas, por lo que Oliver-Valdefierro, con un 65%, también se incluye entre los que presentan problemas de estacionamiento. Además hay otros, como Casablanca, que, por su gran extensión, tienen poca ocupación pero que, sin embargo, tienen algunas zonas sobrecargadas.

Los datos son anteriores a la instalación de terrazas en la calzada o los aparcamientos para bicis y patinetes pero, según apuntan fuentes municipales, pese a estos cambios los porcentajes apenas han variado.

En el otro lado se encuentran los barrios con promoción de vivienda más reciente, donde la gran mayoría de los edificios tienen su propio garaje y, además, las calles son más anchas y tienen más sitio para aparcar. En el Distrito Sur y en Universidad no hay ni siquiera déficit, ambos cuentan con más plazas privadas que vehículos. En el caso del Actur, el porcentaje de ocupación de residentes es únicamente del 11%: 1.008 turismos no disponen de aparcamiento particular pero hay un total de 9.068 huecos en la vía pública.

Según dijo Chueca, para los barrios más saturados, la solución pasa, «como en todas las ciudades», por el estacionamiento regulado, ya que «facilita la rotación de los vehículos y evita que pasen semanas o meses estacionados haciendo un uso privativo del espacio público». No obstante, aseguró que en muchos casos esto «no es suficiente». Y para eso se utilizarán los solares. Antes de acometer ninguna actuación, habrá que tener en cuenta variables como la propiedad del terreno y su catalogación y se deberá certificar que al menos vayan a permanecer vacíos durante cuatro o cinco años. «Sabemos que es un problema en la ciudad y tenemos que buscar alternativas», sentenció.