La Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud ha sido proclamada este sábado de forma solemne basílica menor, siendo el primer y único templo que posee este título en toda la Diócesis de Tarazona. Para conmemorarlo, se ha organizado una ceremonia a la que han asistido más de 200 personas, entre ellas cerca de 120 caballeros y damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, entidad que tiene su casa madre en esta iglesia bilbilitana. Así, la celebración ha estado presidida por el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández y también han acudido el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y el arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Luis Martínez, a quienes han acompañado autoridades civiles, militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Es un día muy importante para la Colegiata. De mucha emoción, de recuerdos y de gratitud", ha reconocido Javier Sanz, prior del cabildo, párroco del mismo desde 2018 y feligrés del templo desde su niñez. "Aquí he comulgado, me he confirmado, fui ordenado y en febrero de 2020 tomé posesión como canónigo", detallaba, reconociendo la especial ilusión que supone vivir un momento como este porque "han sido muchos preparativos y mucho trabajo de muchas personas para llegar hasta aquí".

Calatayud conmemora la proclamación como basílica de la Colegiata del Santo Sepulcro Jorge Zorraquín

La jornada comenzó en torno a las 12.00 con la llegada de los integrantes de la Orden del Santo Sepulcro, procedentes de las lugartenencias que conforman el territorio nacional: España Oriental y España Occidental. Una vez en el templo, se ha realizado la investidura del propio Sanz como caballero eclesiástico, ya que el templo, aunque diocesano tras la desamortización de Mendizábal, sigue conservando ese vínculo con la organización. Tras este acto, ha tenido lugar la santa misa de proclamación como basílica durante la que se ha leído el decreto pontificio de elevación.

Asimismo, durante la celebración se han dado a conocer los dos atributos basilicales: la umbela, un tipo de palio semiabierto, y el tintinábulo, una insignia que contiene una campana colocada sobre un soporte para anunciar el paso de las procesiones. Ambos objetos, que simbolizan la vinculación de las basílicas con la Santa Sede y que se portaban en estas para recibir al Papa, han sido regalados por las dos lugartenencias.

Ante las restricciones de aforo al 50% en los lugares de culto y la asistencia de autoridades, que han ocupado cerca de 160 de las plazas 250 habilitadas, está previsto realizar una misa de acción de gracias durante la segunda mitad de este año. "Todavía no podemos decir una fecha concreta, pero queremos que esté la situación mucho más tranquila", reconocía Sanz. Además, el acto fue retransmitido a través del perfil que la Real Basílica Colegiata del Santo Sepulcro tiene en Facebook.

El título fue concedido por el papa Francisco el pasado 9 de noviembre y se comenzó a trabajar en el informe justificativo a finales de 2019. Este cambio de consideración ha tenido por una parte unos cambios físicos en el edificio como que la sede –el asiento del sacerdote- es ahora de mármol, también el ambón y se mejorado la accesibilidad a la pila bautismal. En lo espiritual, al ser basílica se incluye la "indulgencia plenaria", que comporta beneficios durante unos días determinados: San Pedro, San Pablo, la conversión de San Pablo, el 23 de febrero, el 9 de noviembre, una fecha que fije el obispo y otra que quedará a elección de los fieles.