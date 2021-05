El pleno de Zaragoza rechaza los indultos de los líderes del ‘procés’ con la oposición del PSOE

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresó este viernes, con los votos de PP, Cs y Vox, su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe los indultos a los líderes del ‘procés’ indenpendentista en Cataluña. El resultado de la votación era previsible, dada la mayoría de la derecha, pero la gran incógnita era la posición que iba a mantener el PSOE, que estos días había evitado posicionarse: finalmente se alineó con la posición de Moncloa y rechazó la propuesta del bloque conservador.

El debate se inició crispado, dado que previamente se había rechazado debatir una moción del PSOE sobre violencia de género. Los grupos de la izquierda no solo rechazaron la urgencia de la moción sobre el ‘procés’, por no ser competencia municipal, sino que aprovecharon además su turno para debatir sobre violencia de género.

La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, se encargó de presentar la propuesta ante “la deriva del gobierno de España”. Recordó que los 12 líderes independentistas fueron condenados por sedición, malversación o desobediencia y las distintas ocasiones en que Sánchez se ha opuesto a la medida de gracia.

Fernández también dijo que ninguno de ellos se ha arrepentido, como ha señalado el Tribunal Supremo en su informe de rechazo a los indultos. Y cargó contra el PSOE, “que está dispuesto a que todos los españoles paguemos el precio de sus sillones”. La portavoz popular, María Navarro, ha acusado al PSOE de “faltar a la palabra de los españoles” y de “mentir de manera sistemática”. Por su parte, Julio Calvo, de Vox, no solo ha apoyado la moción sino que ha reiterado la disposición de su partido a acudir a los tribunales si finalmente se concede algún indulto.

Pero la posición del grupo proponente la ha resumido el alcalde, Jorge Azcón, que ha considerado que se trata de un “ataque más grave a la democracia y a la libertad” por parte de un Gobierno de España. Ha asegurado que es “un chantaje” o un “pago político”. “El presidente del Gobierno es capaz de vender la democracia con tal de seguir dos años más en la Moncloa. El Supremo ha dicho que los indultos son inaceptables. Pero los españoles saben que estos indultos son insoportables”, ha señalado.

La izquierda ha cargado contra el gobierno por someter a debate un asunto que no es competencia municipal. Pese a que el líder del PSOE Aragón, Javier Lambán, el socialista Alfonso Gómez ha recordado que la competencia de los indultos es del poder ejecutivo y ha dicho que los indultos “son un futurible”, dado que no se han concedido. Y ha cargado contra las críticas que el PP hizo al poder judicial cuando se estaban investigando sus casos de corrupción. “El PP tiene dos problemas: no soporta que gobierne el PSOE y en Cataluña es irrelevante.

ZEC ha dicho que la moción es “una falta de respeto al poder judicial” y que los indultos son una competencia discrecional del poder ejecutivo. “Es necesario un nuevo escenario de convivencia”, ha dicho Pedro Santisteve. Fernando Rivarés, de Podemos, ha apostado por “el diálogo” y ha cargado contra “la hipocresía” del PP, que en el pasado también concedió polémicos indultos.