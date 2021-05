Malanquilla estrenará nueva iluminación exterior para su histórico molino de viento

La localidad zaragozana de Malanquilla estrenará este sábado la iluminación exterior de su histórico molino de viento. El encendido de las luces tendrá lugar a las 22.00 y, para quien no pueda disfrutarlo de forma presencial, se podrá seguir en directo a través del perfil en Instagram del municipio (@ayuntamientodemalanquilla). Para alimentar la instalación, que cuenta con cuatro potentes focos, en los alrededores del equipamiento, en un lugar que no interfiere a las vistas, se han colocado doce placas solares. En total se han invertido cerca de 20.000 euros en este proyecto, sufragados con fondos municipales y del Plan Plus de la Diputación de Zaragoza.

Desde el Consistorio, el concejal delegado de Cultura, Casimiro Moreno, ha explicado que la administración local decidió realizar la instalación de las luminarias con placas solares con el objetivo de que la vista del Molino quede despejada y no reste atractivo al paisaje. Asimismo, el encendido y apagado del alumbrado se puede hacer manualmente o bien por horario o mediante un reloj astronómico, el cual enciende la iluminación cuando se hace de noche y la apaga cuando se hace de día.

De este modo, explican a través de un comunicado, el Ayuntamiento continúa mejorando uno de los atractivos turísticos de la población y próximamente acometerá también la musealización del interior, con el cambio de cartelería que permitirá “vestirlo por dentro” y dar a conocer su historia, así como trabajos en el entorno exterior con el objeto de hacer más atractivas sus vistas.

A su vez, la asociación Malanquilla Rechita, desde agosto de 2020, puso en marcha unas visitas guiadas al edificio, emblema de la localidad. Se hacen los domingos, en grupos reducidos y se ha incluido también el paso por la antigua nevera. Para las visitas es necesario la reserva previa a través de https://malanquilla.es/visitas-guiadas/. El horario de visita es a las 11.00 y, según la demanda, se pueden ampliar los grupos de un máximo de 10 personas a lo largo de la mañana.