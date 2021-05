Unas 300 personas sin hogar de Zaragoza esperan su turno de vacunación

La coordinadora de entidades de Zaragoza que trabajan con personas sin hogar que acuden a recursos asistenciales o viven en la calle ha mostrado su satisfacción por la inclusión de este colectivo en la estrategia de vacunación. Así se acordó a nivel nacional esta semana en la última actualización que establece que la monodosis Jansssen se puede aplicar a colectivos vulnerables desde el punto de vista social, económico y laboral como personas transeúntes, del sector hortofrutícola e inmigrantes sin regularizar. Además, este grupo de entidades también ha expresado su deseo de que pueda comenzar, como en el caso de los temporeros, a finales de la semana que viene, según las previsiones anunciadas por el Gobierno aragonés, y desarrollarse de forma paralela. A este respecto, el director general de Salud Púbica, Francisco Javier Falo, ha señalado que se les irá atendiendo conforme haya disponibilidad de dosis.

Pilar García, la coordinadora del programa de acompañamiento de Cáritas Diocesana de Zaragoza, entidad que en estos momentos ostenta la presidencia de la coordinadora, apuntó que hace algo más de una semana que remitieron al Gobierno aragonés el censo de unas 300 personas dispuestas a recibir la inyección, de las que 36 sobreviven en las calles de la capital. De ellas, las hay que en el tiempo que ha transcurrido desde entonces ya han abandonado los alojamientos en los que estaban y otras nuevas se han incorporado. Por ello, explicó, "habrá que actualizar los datos en el momento en que se comience". Esta es una de las razones por las cuales vacunar a la población sin hogar se convierte en un desafío, ya que se trata de gente que en ocasiones se mueve mucho entre poblaciones o que incluso 'desaparece' durante un tiempo en el que resulta complicado localizarles.

Aún no se ha concretado el dispositivo que se pondrá en marcha. La coordinadora ha puesto a disposición de Sanidad las instalaciones del Refugio, la Fundación La Caridad y la parroquia del Carmen para que se conviertan en centros de vacunación, ya que a ellos suelen acudir habitualmente estos transeúntes y es un entorno que conocen y en el que se sienten cómodos y seguros. En el caso de los sin techo se sugiere hacerlo con un equipo móvil de profesionales sanitarios acompañado por personal de Cruz Roja que conoce los lugares en los que pernoctan estos transeúntes y están acostumbrados a visitarlos habitualmente para saber cómo se encuentran y ayudarles si necesitan algo.

La plataforma de organizaciones que trabajan con este colectivo son Cáritas Diocesana de Zaragoza, Cruz Roja, Obra Social San Vicente de Paúl-Hijas de la Caridad, Obra Social El Carmen, Fundación San Blas, Sercade Centro Social San Antonio, Fundación La Caridad, Hermandad El Refugio y Cruz Roja, en colaboración con el albergue municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.Hay sin techo que carecen de tarjeta sanitaria. Para los sin techo que carecen de tarjeta sanitaria, la DGA les ha facilitado unas letras AR específicas para poder ser registrados.

¿Son reacias las personas sin hogar a vacunarse? No es fácil la respuesta, ya que no se poseen datos muy actualizados sobre este colectivo. Según las cifras que se manejan de 2018 entre los diferentes recursos asistenciales y los transeúntes que sobreviven en la calle, en Zaragoza había 420 transeúntes. El estudio de campo que llevó a cabo Cruz Roja ese mismo año reveló la existencia de 120 hombres y mujeres que dormían bajo los puentes, en cajeros o en improvisadas chabolas. El hecho de que la Janssen solo precise de una dosis tiene importantes ventajas en este colectivo difícil de captar, ya que muchos no suelen recurrir al sistema sanitario y tampoco se garantiza que acudan en el tiempo establecido para completar la pauta de la segunda dosis. Desde hace ya tiempo distintas organizaciones venían denuncian que la estrategia de vacunación se había olvidado de estas personas con especial vulnerabilidad, que tienen más posibilidades de contagiarse y de contagiar a los demás por su forma de vivir y con más posibilidades de necesitar cuidados intensivos en caso de caer enfermos.

