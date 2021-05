El camping de Zaragoza exige al Ayuntamiento 134.000 euros por obligarle a prestar el servicio

Los responsables del camping municipal de Zaragoza tienen la intención de llevar al Ayuntamiento a los tribunales por obligarles a mantener abierta la instalación pese a que el contrato está caducado y a que la actual crisis sanitaria ha hecho el negocio “inviable”.

Así lo asegura el gerente del camping, Óscar Andrés, que explica que el contrato de explotación lleva caducado desde febrero del año pasado. Como es una concesión municipal, y pese a que la pandemia lo ha convertido en deficitario, tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta que haya un nuevo adjudicatario. Por ello, critica el retraso del Ayuntamiento para lanzar una nueva licitación.

“Somos el eslabón más débil de la cadena pero soportamos todo el peso, y nos vemos en la situación de tener que asumir la responsabilidad de la que está careciendo el Consistorio. En las instalaciones hay todavía una treintena de clientes alojados en los bungalows, principalmente familias y trabajadores desplazados, y la plantilla que atiende el camping es de 16 empleados, la mitad de ellos ahora en ERTE”, denuncia.

De hecho, Andrés explica que desde marzo de 2020 han sido “múltiples” las solicitudes que ha registrado pidiendo instrucciones para poder abandonar las instalaciones y que el Ayuntamiento continuase dando servicio. Pero el gobierno PP-Cs ha desestimado la propuesta.

Por ello, la empresa que gestiona el camping reclama ahora al Consistorio 134.309 euros en concepto de facturas por el mantenimiento de la instalación. De momento, no han tenido suerte.

A día de hoy, el concurso público para hacerse cargo del camping municipal todavía no se ha licitado. Una vez publicado, se estima que tarde un mínimo de seis meses en resolverse con un ganador. “El Ayuntamiento no puede pretender tenernos aquí de forma indefinida. Parece que están haciendo tiempo hasta que se haya normalizado la crisis de la covid y quieran presentarse nuevos concesionarios, ya que ahora mismo, con el horizonte que hay lo más seguro es que el concurso quede desierto. El problema es que nosotros ya no podemos más…”, concluye Andrés.