El 'youtuber' Alphasniper97, de visita en Zaragoza: "El Pilar es el lugar que más me ha sorprendido en mi vida"

El 'youtuber' Alphasniper97, conocido por publicar fundamentalmente vídeos relacionados con videojuegos, ha estado este fin de semana en Zaragoza. Así lo hacía saber a través de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, y ha compartido sus impresiones acerca del monumento más visitado dela ciudad, la basílica del Pilar, que le ha dejado "sin palabras":

“Hoy he tenido la oportunidad de entrar. Es el lugar que más me ha sorprendido en mi vida. Qué cosa más bonita. Cómo cuesta pensar que algo así fuese construido en aquella época. Si vais a Zaragoza tenéis que entrar. Es maravilloso. Me ha encantado”, afirmaba.

El joven, que es hermano de la 'influencer' de moda y también 'youtuber' Marta Díaz, lleva diez años creando contenidos en Youtube, donde cuenta con 4,83 millones de suscriptores. El experto en 'Call of Duty' anunciaba además hace poco su salto a la popular plataforma Twitch, donde consiguió 30.000 seguidores y 300 suscriptores sin haber hecho ni un solo directo.

Alphasniper97, que fue criticado, al igual que el Rubius, por su mudanza a Andorra, fue noticia en 2019 tras ser detenido por circular a 228 km/hora en un Lamborghini en una carretera secundaria madrileña limitada a 100. Sin embargo, el propio David negó lo sucedido e incluso hizo un directo en la plataforma Mixer explicando su inocencia. "A partir de ahora, haré vídeos desde la cárcel", dijo irónicamente.

Chavales, me pilláis ahora mismo detenido, no se cuando volveré...

— AlphaSniper97 (@Alphasniper97) June 11, 2019

El joven había dedicado varios de sus vídeos a contar que había comprado un Lamborghini, algo que era "su sueño", explicando cuándo lo adquirió, cuándo se lo entregaron y mostrándolo a sus seguidores mientras que lo conducía.