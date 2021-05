El Distrito Sur anhela su barco pirata

El barco pirata de los Lagos de Penélope, en Valdespartera, lleva meses clausurado y sin poder utilizarse debido a los problemas de vandalismo que sufre. La embarcación, ‘atracada’ en un arenero a escasos metros de uno de los lagos, es una de las zonas infantiles más populares en el barrio. “Es muy chulo. Tiene un tobogán en forma de espiral y hasta un timón, y ahora que viene el buen tiempo, es una zona muy completa para todos los públicos”, explica Sandra Val, vecina del barrio.

De acuerdo con la Asociación de Vecinos Arqueros de Arcosur, el barco lleva cerrado al menos seis meses. Una situación que llevó a muchos ciudadanos a contactar con el Ayuntamiento de Zaragoza para reclamar su reparación. Hace aproximadamente una semana, los vecinos ya vieron a algunos operarios trabajar en la zona, aunque el consistorio asegura que hasta que no esté en buenas condiciones, el barco seguirá sin poder utilizarse. “La normativa obliga a que todas sus partes estén en buen estado para garantizar la seguridad de los niños y las niñas”, apuntan.

Según fuentes municipales, el barco ya tiene unos años de antigüedad y no es posible conseguir piezas de repuesto originales, por lo que es necesario adaptarlas para “cubrir las barreras de seguridad y otros elementos que rompen los vándalos”. Además, la normativa ha ido cambiando con el tiempo. Por ello, una vez completada la reparación, “el barco tendrá que pasar una inspección que homologue estas intervenciones y certifique su total seguridad”.

El barco pirata es uno de los espacios favoritos de los niños de Valdespartera. Heraldo

Esta no es la primera vez que la zona infantil sufre algún desperfecto. En ocasiones, el consistorio ha intentado precintar solo la parte afectada para no tener que cerrarlo del todo, pero eso no evitaba que la instalación fuera utilizada. “Están en ello, pero lo que nosotros queremos es que se pueda usar lo ante posible. Apelamos a la cordura de las personas que se dedican a estropearlo, porque son actos vandálicos que perjudican a los más pequeños del distrito”, señala Jorge Hidalgo, presidente del colectivo vecinal de Arcosur.

En el mismo sentido se manifiesta Adolfo Lahoz, presidente de la Asociación Vecinal Los Montes de Valdespartera. Lahoz asegura que los Lagos de Penélope son un lugar muy frecuentado por quienes viven cerca y que el barco pirata es una verdadera fantasía para los niños. “Hay varias zonas de Valdespartera que sufren de vandalismo y esta y el Centro Vecinal son algunas de ellas”, afirma. Val asegura que la zona del barco pirata es utilizada para hacer botellón. “Los niños, con el uso normal, no rompen esas cosas”, apunta.

Desde Arcosur ponen de relieve que la zona verde más cercana al barrio es precisamente esta, la de los Lagos de Penélope. “Hasta ahí acuden todos los niños que quieren jugar en un parque más allá de las tres zonas infantiles que tenemos en Arcosur”, dice Hidalgo.

Muy cerca del barco pirata, los vecinos señalan que también hay una tirolina que lleva años estropeada. Hace unos meses, al solicitar al consistorio su reparación y mantenimiento, recibieron una respuesta que les dejó anonadados. “Nos dijeron que habían detectado que los dueños de mascotas la usaban para lanzar a los animales”, explica Sandra Val, que no sabe qué decir ante una explicación tan peregrina. “Nos parece absurdo e imposible. No nos lo podemos creer”, concluye.