Las acacias de tres espinas, "un peligro" en las calles de Valdespartera

En los últimos días, varios vecinos del barrio de Valdespartera han mostrado a través de las redes sociales su preocupación por la presencia de acacias de tres espinas en sus calles. Estos árboles, también llamados Gleditsia triacanthos, acacias negras, o algarrobos, se caracterizan por tener espinas en sus ramas, aunque a veces también se localizan en sus troncos.

Muchos residentes consideran estos ejemplares como “un peligro”, y algunos de ellos han aprovechado el altavoz de las redes para comentar los incidentes que han sufrido con ellos. “Caen ramas al suelo por el viento o lo que sea y si vas andando y las pisas llegan a atravesar las suelas de los zapatos. En mi caso ya van dos veces que me ha pasado”, explica Rebeca Herrero, vecina de la zona.

Herrero también cuenta que hace aproximadamente un año y medio, sufrió una herida cerca del ojo al pincharse con una rama baja de un árbol de la calle Desayuno con diamantes. En los jardines de esta vía se pueden encontrar decenas de acacias de tres espinas, pero no es la única. También los hay en el parque Robin de los bosques, frente al Centro de Urbanismo Sostenible; y en la Avenida del Séptimo Arte.

Además de algún que otro rasguño, las espinas de estos árboles también han pinchado balones, y los residentes advierten del riesgo que suponen para niños y mascotas. Herrero asegura que ha solicitado en varias ocasiones que retiren los ejemplares de esta especie a través de la web de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Zaragoza. “También he propuesto en las dos últimas ediciones de los presupuestos participativos que se quitaran estos árboles por ser inseguros, pero nunca conseguí suficientes apoyos”, lamenta la vecina.

Desde la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera aseguran no haber recibido ninguna queja directa sobre este asunto, aunque están al tanto de lo que ocurre. “Lo hemos visto en redes y es una protesta vecinal recurrente. Hemos pensado trasladarlo a la Junta de Distrito para que hablen con Servicios Públicos y ver qué se puede hacer”, comenta Adolfo Lahoz, presidente del colectivo.

Fuentes municipales aseguran que si la localización de estas acacias es próxima a zonas infantiles o zonas de paso, se procede a la eliminación manual de las espinas, especialmente las del tronco, para minimizar el peligro.

Con respecto a la eliminación sistemática de los árboles completos, desde el Ayuntamiento de Zaragoza afirman que no se contempla. “En alguna localización concreta se han eliminado y sustituido por otra especie más adecuada, como sucedió en el colegio Juan XXIII”, explican.

Además, recuerdan que en la actualidad existen ejemplares ‘Inermis’ que no generan espinas, como los de la especie hermana Robinia pseudoacacia “Casque Rouge” que se acaban de colocar en la zona del Paseo Mariano Renovales. “Los ejemplares ‘Inermis’ también poseen la característica de que no se pueden reproducir y por lo tanto colonizar nichos ecológicos que no les corresponden”, añaden.

Por último, desde el consistorio señalan que en el Anejo I de la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado Urbano ambas especies se encuentran clasificadas como desaconsejadas, fundamentalmente por el condicionante expuesto de dispersión de la especie. Los ejemplares que hay hoy día en la ciudad,