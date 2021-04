El 21% de los zaragozanos supera ya los 64 años con el Centro como el distrito más envejecido

Los mayores de 64 años representan ya el 21,3% de los empadronados en Zaragoza. Son, en total, 149.618 personas de una población de 701.102 que, a 1 de enero de 2021, se había reducido un 2,1% comparado con el ejercicio anterior. Pero, pese a que la ciudad ha perdido 14.938 habitantes, esta franja de edad sí que crece, concretamente un 1,9% desde 2019. También hay más menores de 15 años, que son 93.664, el 13,4% de todos los ciudadanos tras crecer un 5,5% interanual. Por distritos, el Centro es el más envejecido, mientras que el que cuenta con un mayor número de niños y adolescentes es el Distrito Sur.

Si se tiene en cuenta también a los barrios rurales, los que tienen más personas con una edad de 65 años y superior, y a considerable distancia de resto, son la Venta del Olivar y Torrecilla de Valmadrid. Allí, según el último padrón publicado en la web del Ayuntamiento con datos de 2020, este colectivo representa el 35,5% y el 34,8%, respectivamente, del total de la población. En este caso, el Centro se situaría en tercer lugar con un 30,2%, seguido de Universidad (26,4%) y San José (25,9%). Delicias, Las Fuentes y Casablanca también tienen cifras similares.

Cuando lo que se compara es la edad media de los residentes, Torrecilla es el único barrio que supera el medio siglo: 54,5 años. Y en toda Zaragoza la cifra baja hasta los 42,4, mientras que quienes habitan en el Distrito Sur tienen una media muy joven, de solo 30,9 años. Se entiende porque es el que aglutina a más pequeños por metro cuadrado. Los menores de 15 representan allí el 26,9% de la población. En segunda posición se encuentra Miralbueno (23,7%), seguido del barrio rural de Peñaflor (19,3%) y de Santa Isabel (19%).

Escuela infantil y centro cívico

El año de la covid no ha hecho sino acentuar las necesidades de ambas franjas de edad que, salvando distancias, no son muy diferentes. Desde el Consistorio aseguran que se han redoblado esfuerzos para seguir atendiéndolas, con medidas como la comida a domicilio para mayores, con un 19% más de presupuesto. Pero en barrios con tendencias poblacionales tan marcadas es fácil que las carencias se multipliquen. Por ejemplo, los residentes de Valdespartera llevan tiempo reivindicando una escuela infantil municipal que no ha llegado.

También, según explican desde la asociación de vecinos, necesitan un "refuerzo" en el área de infancia, y creen que, con la gran cantidad de niños que hay en el barrio, la biblioteca ya se les está quedando pequeña. En el caso de Arcosur, donde se está levantando ahora su esperada Casa Vecinal, que funcionará como un satélite del futuro centro cívico de Rosales del Canal, es la juventud lo que más preocupa. Y para ellos piden la construcción de un centro deportivo municipal que supla la, aseguran, carencia de alternativas para este colectivo.

Por su parte, en el distrito Centro claman por que se ponga en marcha un centro cívico que sirva para paliar las necesidades de ocio y de relacionarse de los más mayores. Tienen dos instalaciones para la tercera edad, el Francisco de Goya y el Laín Entralgo, ahora cerrados a causa del coronavirus, pero consideran que no son suficientes por el gran número de jubilados que habitan en la zona.

Actividades al aire libre

Son quienes más han sufrido los efectos de la pandemia, tanto por ser un grupo de riesgo como por el aumento de las situaciones de soledad no deseada. "Cuando hace bueno se juntan por Gran Vía y otros sitios, pero en días como hoy (por este jueves), que llueve, los mayores no tienen a donde ir", resume Marisol Pardos, de la Asociación de Vecinos Puerta de Carmen, que pide que se reanude la actividad en los centros de mayores lo antes posible.

Para hacerlo, el Consistorio ha elaborado ya un plan de actuación que pasa por retomar, en primer lugar, el servicio de comedor, pero de momento habrá que esperar a ver cómo evoluciona la campaña de vacunación y la situación sanitaria. "Son un colectivo prioritario y por eso mismo no queremos equivocarnos", explica la concejal delegada de Mayores, Paloma Espinosa, que cuenta que en unas semanas se pondrá en marcha un programa de actividades al aire libre para ayudar a quienes ahora "lo necesitan más que nunca por la inactividad y el aislamiento".

Además de eso, actualmente 900 personas reciben cada día en sus hogares comida preparada. Y 8.307 (1.197 más que hace un año) son beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo presupuesto asciende en 2021 a los 20 millones de euros. Otras 14.992 están dadas de alta para la teleasistencia telefónica.