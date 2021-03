El testimonio de un repartidor: "Juegan con las necesidades de la gente, debería regularse"

Darwin Henríquez, repartidor de Glovo desde hace tres años, sostiene que entre los compañeros que trabajan de 'rider' hay miedo a hablar. "La mayoría de las empresas toman represalias. Por ejemplo, si se enteran que denuncias a través de los medios de comunicación no te dan horas para trabajar para que tú solo te vayas de la compañía. Hay compañeros que se han accidentado y no lo han reportado porque muchas veces están ilegales y tienen miedo", asegura.

Aunque sigue de alta en la plataforma, en estos momentos tiene este trabajo aparcado "temporalmente" porque se dedica de lleno a repartidor en una firma de comida rápida. "Glovo solo me daba de horario los viernes, sábados y domingos. Por cada turno de una hora, como mucho puedo hacer tres o dos pedidos. Ahora que hay demasiados 'riders' es más difícil llegar a tres. Es un trabajo que es una grosería porque nos obligan a ser autónomos, pero a la vez no nos dejan trabajar. Las horas te las abren ellos conforme a la puntuación que tengas en la plataforma. Al inicio te dan muchas, como que te enganchan. Pero después, al año siguiente te aprietan. Ellos juegan con las necesidades de la gente. Por ejemplo, si es un día de fiesta, abren todo el día. Y al día siguiente no tienes horas de trabajo porque ya no hay Pilares", critica.

NOTICIAS RELACIONADAS Un día con un 'rider' en Zaragoza

Por su parte, fuentes de Glovo explican que los 'riders' se conectan según sus necesidades y "no abonan" ninguna cuota por hacerlo. "En la actualidad, aproximadamente 14.000 repartidores colaboran con nosotros en España", añaden desde la compañía, sin especificar cuántos de estos trabajan en Zaragoza.

De origen nicaragüense y nacionalidad española (lleva 20 años en Aragón), Darwin valora positivamente el acuerdo al que han llegado el Gobierno, los sindicatos y la patronal para la ley de los 'riders'. "Debería de regularse porque es justo y necesario. La ley me beneficiaría: estaría con un contrato que tiene que asumir mi Seguridad Social, mis descansos legales, mi vacaciones... Tienen que asumir todo lo que ahora me obligan a mí con las migajas de horas que me dan. Todos los impuestos los paga el trabajador; ellos no pagan nada y tienen un ejército gratuito (en referencia a los repartidores)", señala.

"Se las alquilan a los 'riders'"

Asimismo, explica que gran parte de los repartidores de las distintas plataformas digitales que hay en la ciudad son "extranjeros", sobre todo de Sudamérica. "La mayoría de las cuentas son alquiladas. Muchas son propiedad de españoles y se las alquilan a los 'riders', que muchas veces son ciudadanos inmigrantes que están ilegales", dice.

No obstante, desde Glovo hacen hincapié en que trabajan "activamente" para prevenir el uso ilegal de la aplicación. Así fuentes de la compañía indican que realizan controles regulares de las distintas operaciones "y, cuando se detecta o se reporta un uso irregular o fraudulento de la aplicación, se abre un proceso de investigación y se aplican las medidas necesarias para solventarlo".

Por otro lado, el pasado 12 de febrero el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza celebró una vista para aclarar si los 329 'riders' que estuvieron repartiendo para la plataforma Glovo en la capital aragonesa entre 2016 y 2018 eran o no falsos autónomos. La Seguridad Social, que fue la que interpuso la demanda, reclama a la empresa los casi 400.000 euros que debería haber tenido que abonar por estos 'glovers' si hubieran sido contratados "correctamente", es decir, como trabajadores por cuenta ajena. Una parte de los afectados están representados por UGT.