Protesta para exigir una salida de la crisis no con peores salarios ni más precariedad

Una protesta por mes y la movilización irá a mas hasta que el Gobierno les escuche y cumpla. Es la advertencia de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO. que con el lema "Ahora sí toca" han vuelto a llevar delante de la Delegación del Gobierno en Zaragoza a 150 delegados sindicales y también ante las subdelegaciones de Huesca y Teruel para reivindicar una salida a la crisis que no suponga peores salarios ni más precariedad en las condiciones de la mayoría de los trabajadores.

La anterior concentración de protesta fue el 11 de febrero. "Un mes después, hemos de decir que nada se ha conseguido y que nos vamos a seguir manifestando hasta que el Gobierno cumpla con lo que llevaba en sus programa electoral, que era la derogación de la reforma laboral, de las pensiones y la subida del salario mínimo", ha dicho Daniel Alastuey, secretario general de UGT, ante los delegados que han acudido a la plaza del Pilar. "La salida de esta crisis no puede ser volver a perjudicar a los trabajadores", ha dicho. Van a llegar 11.000 millones en ayudas a las empresas, ha recordado, pero no pueden ser un cheque en blanco y que "después de que el Gobierno gaste todo ese dinero, los trabjadores sigan pagando el coste de la crisis sanitaria con más precariedad y unas pensiones más bajas", ha añadido.

No es justo, ha recordado, que se suba el salario a los empleados públicos (bueno en Aragón, ha precisado, "todavía no"), que se incrementen los sueldos en el acuerdo de negociación colectiva y a los que peor salario tienen, los que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional no se les aplique el incremento, siendo que las anteriores subidas de este concepto sirvieron para ir igualando un poco la nómina de los que menos cobran.

Alastuey ha valorado también que en el tema de los 'repartidores' o riders se haya consensuado con los empresarios una ley que garantice que tengan el concepto de asalariados y que "haya un control por parte de los sindicatos de los algoritmos o plataformas tecnólogicas que controlan la organización del trabajo en este tipo de profesiones para que sean abiertos y queden sujetos a la negociación colectiva.

Manuel Pina, líder de CC. OO. en Aragón, ha advertido también de que "si no vemos resultados en lo que pedimos vamos mantener e incrementar la movilización" y ha subrayado que cualquier ayuda a las empresas tiene que ir condicionada a una mejora de los salarios y de la contratación para que no abunde en la precariedad y la temporalidad.