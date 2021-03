La circulación de vehículos en Zaragoza empieza a remontar tras levantarse el confinamiento perimetral

Las restricciones sanitarias continúan afectando a la movilidad de la capital aragonesa. Si bien la disminución de usuarios del transporte público sigue siendo muy acusada, ha experimentado un ligero crecimiento durante las últimas semanas. Lo mismo ocurre con el volumen de tráfico rodado. La cantidad de vehículos que circulan día a día sobre el asfalto de la ciudad ha crecido desde que el Gobierno de Aragón decretó el fin del confinamiento perimetral, al pasar en tan solo una semana de un 9,6% de caída a un 7,1%. No obstante, los datos globales aún son negativos y, como augura la edil del área, Natalia Chueca, están lejos de recuperarse.

Las cifras son peores en el caso de los viajeros de buses y tranvías, pero también se observa una mejoría. Si durante la mayor parte del año pasado la pérdida de usuarios era casi siempre superior, y en ocasiones por mucho, al 40%, ahora se sitúa casi cada día por debajo de este umbral. Es posible que la flexibilización de las restricciones sanitarias haya contribuido. De hecho, el martes el bus registró una de las mejores cifras de los últimos meses, con 205.900 viajes y una caída del 24,1%. En el tranvía se hicieron 65.233 trayectos, lo que supuso una disminución del 28,6% respecto al día equivalente del año anterior.

En el caso de los vehículos privados, es en las arterias principales de entrada y salida y en las grandes avenidas donde más se notó el confinamiento perimetral. De hecho, algunas zonas como la avenida de Madrid o el paseo de Echegaray y Caballero llegaron a recibir, durante el primer cierre perimetral de 2020, hasta un 20% menos de coches y motocicletas. En otras calles interiores, como la avenida de San José, fue menos notable, aunque cayó de forma generalizada en prácticamente todos los rincones de la ciudad.

Ahora, el efecto ha sido a la inversa. Durante el último mes en el que estuvo vigente la restricción del Ejecutivo autonómico, el tráfico fue entre un 11% y un 9,6% inferior al que hubo durante el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en las dos semanas siguientes el porcentaje disminuyó hasta situarse en torno al 7%.

La reducción del tráfico en las calles se ha mantenido más o menos estable desde la llegada de la pandemia pero no ha sido tan acusada como la de los viajes en el transporte público. Uno de los motivos podría ser el temor a los contagios de coronavirus. Por eso, hace tiempo que el Ayuntamiento puso en marcha numerosas medidas para recuperar "la confianza y tranquilidad" de los ciudadanos y, precisamente, este viernes finalizará la instalación de nuevos filtros de aire hasta un 75% más eficaces que los anteriores. No obstante, explica Chueca, en Zaragoza no ha habido un "trasvase masivo" de un modelo de movilidad al otro, sino que se ha optado más por caminar o por sistemas alternativos como bicis y patinetes.