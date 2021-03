En busca de talento musical joven en las localidades de la Comarca Central

Subirse a un escenario y triunfar en el mundo de la música es la ilusión muchos. Ahora, gracias a un proyecto puesto en marcha por la Comarca Central, los músicos jóvenes de las localidades que la integran están un paso más cerca de cumplir sus sueños.

La iniciativa ‘Toca y Graba’ busca talentos musicales para participar en un programa de formación que culminará con la grabación de una maqueta y la preparación de un concierto. De manera gratuita pero con plazas limitadas, se quiere ofrecer a grupos de jóvenes con inquietudes musicales la oportunidad de ser asesorados en sus ensayos con técnicos especializados.

Aunque la selección de grupos no se cerrará hasta principios de abril, algunas bandas ya han hecho llegar a los organizadores sus solicitudes. “No está pensado para personas que viven de esto o que tienen muchísimo nivel. Nuestro objetivo es lanzar a quien no lo ha tenido fácil o no ha podido”, señala Félix Brun, Técnico Coordinador de Cultura, Juventud, Deporte y Turismo de la Comarca Central.

Quienes deseen participar deben rellenar un formulario de solicitud disponible en la web de la Comarca Central con los datos de los integrantes del grupo, su estilo musical, los años que llevan tocando y los instrumentos con los que cuentan. Además, los organizadores valorarán muy positivamente la aportación de material adicional como grabaciones, canciones, vídeos de presentación o cartas de motivación. En el programa tendrán preferencia las bandas de jóvenes, aunque en un momento dado, si las solicitudes no se cubren, pueden tener cabida otro tipo de participantes.

Podrán participar músicos de las localidades de Zuera, San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Osera de Ebro, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón, Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Mozota, Jaulín y Utebo.

El proyecto ‘Toca y Graba’ acompañará a los seleccionados a lo largo de todo el proceso creativo a través de una agencia musical. Esta les tutorizará durante un mes para ayudarles a crecer como artistas. Para ello, la Comarca Central está trabajando en encontrar locales de ensayo adecuados en todos los municipios. “Después podrán grabar una maqueta con dos temas inéditos y terminar realizando un concierto presencial o en streaming”, explica Brun. De esta manera, los jóvenes músicos sentirán lo que es tocar en un escenario con sus propios técnicos de sonidos, sus profesionales de producción y su público.

Un programa con doble objetivo

El proyecto musical nace con la intención de dar a los jóvenes una alternativa de ocio que sí les interese. “El problema que ha detectado la Comarca Central es que no sabemos qué hacer con la juventud. No llegamos a ellos. Y como sabemos que escuchan mucha música y la crean en sus casas, con el móvil, en el recreo… qué mejor que apoyarles y ayudarles en este proceso”, apunta el técnico.

El segundo objetivo es crear, a través de las solicitudes que se reciban, una agenda musical de grupos de la Comarca Central. “Así, el día de mañana, cuando haya fiestas en un municipio, podremos contar con ellos. Es una forma de saber lo que se está haciendo en la zona”, comenta Brun.

Si esta primera convocatoria sale bien, la idea es repetirla e ir consolidándola para crear una red de locales de ensayo y grupos comarcales, organizar conciertos entre los seleccionados por los municipios cercanos, etc. Los participantes escogidos para esta primera edición se cerrarán a principios de abril, aunque los interesados pueden hacer llegar sus solicitudes durante todo el año.